Der Sommerzauber ist zurück in der Kleinen Residenz. Der Kirchheimbolander Kultursommer hat die Corona-Pause beendet und hat für sein rappelvolles Programm ein echtes Zugpferd mit dabei: Beim „Kabarett im Garten“ am Freitag, 19. August, 20 Uhr, gastiert Florian Schröder im Schlossgarten. Der 42-Jährige, der regelmäßig mit seiner eigenen Satire-Show in der ARD über die Bildschirme flimmert, erlangte Berühmtheit mit seinem Auftritt auf einer Demonstration gegen Corona-Schutzmaßnahmen im Jahr 2020. Zu dieser war Schröder eingeladen worden, weil die Veranstalter seine satirische Auseinandersetzung mit Verschwörungstheorien missverstanden hatten. Letztlich nutzte er den Auftritt, um an die Gegner der Covid19-Schutzmaßnahmen zu appellieren, eben jene Maßnahmen einzuhalten.

Weiter finden sich im neuen Prospekt zum Sommerzauber, der ab jetzt in der Stadt ausliegt, unter anderem der Orgelsommer, die Musiken in Kirchheimbolanden, Kulturnacht, Residenzfest oder das Festival der Lebenshilfe. Nächste Veranstaltung ist „Residenz in Resonanz“ – der Pfälzische Landesposaunentag am Wochenende des 21. und 22. Mai.