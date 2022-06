Der Verein Pfälzisches Bergbaumuseum und der Förderverein der Ortsgemeinde Imsbach haben gemeinsam ein Sommerprogramm für Klein und Groß erstellt.

Nach ersten Führungen im Frühjahr geht es am 1. und 2. Juli in der Bergbauerlebniswelt mit einer neuen Veranstaltungsreihe weiter: An den beiden Abenden bietet der Eventveranstalter Kelly Entertainment jeweils ein Picknick-Krimidinner an (wir berichteten). Showbeginn ist 20 Uhr. Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.eventdinner.com.

Am Freitag, 29. Juli, folgt ein Abenteuer für kleine Gäste. Ab 14 Uhr werden Familienführungen speziell für Kinder ab fünf Jahren angeboten. Im alten Bergwerk dürfen die kleinen Besucher selbst ausprobieren, wie sich die Bergleute vor langer Zeit in den Fels gegraben haben. Zudem erfahren sie, warum sich Fledermäuse und Salamander in der Grube Maria besonders wohlfühlen. Während dieser Reise erklimmen die Teilnehmer auch eine 15 Meter hohe Wendeltreppe. Und womöglich entdecken die kleinen Gäste sogar einen Schatz. Das Abenteuer im Berg kann zum Preis von vier Euro pro Person unter Telefon 06302 60261 gebucht werden.

Popmusik trifft auf Bergbau-Komödie

Livemusik und Kino treffen am Samstag, 27. August, in der illuminierten Kulisse des Tagebaus vor der Weißen Grube aufeinander: Ab 20 Uhr spielt die Band „Pony & Kleid“ in der Besetzung Gesang, Akkordeon, Kontrabass und Schlagzeug Songs von den Beatles bis Nirvana. Danach zeigt das Provinz-Programmkino Enkenbach-Alsenborn den Film „Pride – Eine ungewöhnliche Allianz“. Die Komödie erzählt von streikenden Bergarbeitern, die unverhofft Unterstützung von schwulen und lesbischen Aktivisten aus London bekommen. Karten gibt es über das Provinz-Programmkino.

Am Sonntag, 28. August, 11 Uhr, liest Fernsehmoderator Holger Wienpahl im Tagebau aus einem Donnersberg-Krimi, an dem er mitgewirkt hat. Der Eintritt zur Lesung ist frei. Zusätzlich werden Führungen durch die Grube Maria angeboten und Jost Haneke, Geologiedirektor a.D., bietet eine Geotour rund um Imsbach an.

Mineralien- und Fossilienbörse wieder geöffnet

Am 17. und 18. September ist eine weitere Auflage der Donnersberger Mineralien- und Fossilienbörse in der Gemeindehalle Imsbach geplant. Die Börse öffnet am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Für Besucher der Mineralienbörse ist an diesem Wochenende der Eintritt ins Pfälzische Bergbaumuseum in der Ortsmitte frei.

Ein Schmankerl für Pfalzliebhaber gibt es zum Saisonausklang am Sonntag, 23. Oktober, ab 11 Uhr: Kerstin Bachtler und Heinz Moosmann werden im Tagebau vor der Weißen Grube aus ihrem Buch „111 Gründe, die Pfalz zu lieben“ lesen. Zudem wird der Fanfarenzug Imsbach die Besucher unterhalten. Und es werden auch an diesem Tag Führungen durch die Grube Maria angeboten. Diese können vorab gebucht werden. Das Pfälzische Bergbaumuseum hat außerdem am 28. August sowie am 23. Oktober geöffnet und kann zudem außerhalb dieser Zeiten von angemeldeten Gruppen besichtigt werden. Im Obergeschoss ist die Sonderausstellung „Terra Crystallum“ mit Mineralien aus der ganzen Welt zu sehen.

Infos

Die Führungen durch die Grube Maria können unter Telefon 06302 60262 gebucht werden.