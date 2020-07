Ein Geruch von Popcorn zog am Samstagabend durch die Innenstadt von Rockenhausen. Wer sich, dem Geruch folgend, auf den Weg zum Schlosspark machte, kam direkt zum Open-Air-Kino.

Auf die Corona-Vorgaben wurde geachtet. Der Mindestabstand zwischen den Stühlen wurde eingehalten, und wer sich zu den Cocktails und dem Popcorn aufmachte, wurde durch ein Einbahnstraßensystem geleitet, um Begegnungen gering zu halten.

Die rund 200 Besucher fanden sich vor der Leinwand zu einem knallbunten tolldreisten abenteuerlichen Märchen ein: „Die unglaubliche Reise des Fakirs“. Das „farbenprächtige Wohlfühlkino mit einem Schuss Magie“, so die Ankündigung, wurde von Team 4 der Standortentwicklung und der Stadt Rockenhausen organisiert. „Unser Team ist knapp besetzt. Viele sind im Urlaub. Deshalb und wegen der Corona-Bestimmungen sind wir froh das, dass Open Air Kino stattfinden konnte“, sagte Ursula Gabelmann, ehrenamtliche Mitarbeiterin des Teams. Teamleiterin Ingrid Gehm freute sich, dass der Abend ohne Regen über die Bühne ging. „In den vergangenen Jahren waren wir wegen Regenwetter oft in der Donnersberghalle.“ Dorthin hätten sie in diesem Jahr nicht ausweichen können, so Gehm.

Schon ab 20 Uhr trudelten die ersten Besucher ein. Viele brachten Decken mit, auf denen sie die entspannte Stimmung genießen konnten. Unter ihnen waren fünf Pfadfinder im Alter von 12 bis 19 Jahren. Die aus Landau stammenden Mädchen wollten erst einen Tag später nach Rockenhausen wandern. Nachdem sie das Kinoplakat entdeckt hatten, beschlossen sie, einen Tag früher nach Rockenhausen zu reisen, um sich dort den Film im Schlosspark anzusehen.

Stadtbürgermeister Michael Vettermann dankte den Mitarbeitern der Stadt und den ehrenamtlichen Helfern von Team 4, ohne die es das Kino im „Corona-Sommer 2020“ nicht geben würde.