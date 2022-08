Das neu gegründete Trio Conzertino und der Bolander Heimatverein laden zur letzten Sommermatinee am Sonntag, 7. August, um 11 Uhr ins Kloster Hane nach Bolanden ein. Marion Laubersheimer (Sopran), Erwin Breitwieser (Tenor) und Heinz-Bernd Eppler am Piano werden Melodien aus Opern (etwa „Carmen“ und „Die Zauberflöte“) Operette (darunter „Der Vogelhändler“ und „Die lustige Witwe“) sowie Musicals („Phantom der Oper“) zu Gehör bringen. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss an das Konzert gibt es Kaffee, Kuchen und kühle Getränke im Park, dazu einen Bücherbasar und Sonderweinverkauf. rhp