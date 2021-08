Stattlicher Regengüsse zum Trotz: „Wir sind sehr zufrieden“, spricht Andreas Göbel von einem Treffer. Gelandet hat er ihn selbst, indem der Wormer Schausteller den Sommermarkt im Herrngarten in Kirchheimbolanden initiiert hat. Und weil der so gut angekommen sei, gibt’s jetzt gleich noch eine Verlängerung.

Hätte er gewollt, er hätte auch ein Riesenrad auffahren und seine Runden drehen lassen können. Ein solches zählt zum Repertoire der Wormser Schausteller-Dynastie Göbel. Nun, ein Riesenrad wäre sicherlich beeindruckend, des Guten aber wohl doch zu viel gewesen für den Herrngarten. Wobei: Die Residenzstadt ab und an mal um Attraktionen des Vergnügens zu bereichern, das ist Göbel nach eigenem Bekunden schon seit Langem ein Anliegen.

Nach zwei Jahren mal wieder Karussell zu sehen

Seit weit mehr als einem halben Jahrhundert ist der Schaustellerbetrieb aus der Nibelungenstadt schon beim Residenzfest vertreten. Vor zwei Jahren sei die Familie für ihren 60. Auftritt bei eben jenem Fest geehrt worden, verweist Göbel auf langjährige Bande hin zur Kreisstadt und dem alljährlichen Feier-Reigen. Dass das Ereignis jetzt zum zweiten Mal in Folge hat flachfallen müssen, wurmt den Unternehmer von daher nicht nur aus rein wirtschaftlicher Sicht.

Aus Verbundenheit und Not hat Göbel nun eine Tugend gemacht – und den Sommermarkt aus der Taufe gehoben. Als Bonbon gegen den bitteren Geschmack der coronabedingten Volksfest-Flaute, als kleine Entschädigung sozusagen für all jene, die nun zum wiederholten Mal auf das Fest verzichten mussten. Und es sei gut gewesen, sei hervorragend angekommen, was er und seine Kollegen im Herrngarten auf Räder und Stützen gestellt hätten.

Göbel selbst tritt ganz offiziell als Veranstalter auf. Und hat einige Bekannte aus seiner Branche mit nach Kirchheimbolanden gelotst. „Einige, denen es nicht gerade gut geht in diesen Zeiten.“ Und die sich jetzt über Einnahmen hätten freuen können. Denn: Es bleibe auch was hängen, der Sommermarkt lohne sich. Und er treffe den Geschmack das Familienpublikums.

„Ein etwa anderes Publikum als beim Resifest“

„Einige Besucher haben sich persönlich bei mir bedankt“, wundert er sich selbst ein bisschen über die Zeichen der Dankbarkeit beim zahlenden Publikum. Doch es sei wirklich war: Kinderaugen hätten noch auffälliger geleuchtet als sonst. „Weil da ja viele dabei waren, die überhaupt zum ersten Mal in ihrem Leben bewusst ein Karussell gesehen haben. So was gab es ja zwei Jahre nicht“, verweist Göbel auf so einige Drei- bis Fünfjährige, die beim Sommermarkt nun Rummelplatz-Premiere gefeiert hätten.

„Es ist schon etwas anderes. Auch weil das Publikum etwas anders ist“, freut sich Göbel darüber, dass sich überwiegend Familien angesprochen gefühlt hätten, viele Kinder da gewesen seien – also genau die Besuchergruppe, auf die das Angebot ja schließlich gemünzt sei. All dies freut wiederum die Stadtspitze. Stadtbürgermeister Marc Muchow hatte betont, dass es viel positive Resonanz gegeben habe. Die Leute hätten genau dies offenbar vermisst. Und einige bedauert, dass das Wetter nicht allzu gut mitgespielt habe. Es sei Bedauern laut geworden, weil Regen den Besuch des Fests vermiest habe. Nicht zuletzt deswegen habe die Stadt einer „Verlängerung“ gerne zugestimmt.

„Wir kommen aber nicht noch einmal – wir sind immer noch da“, verweist Göbel darauf, dass die Entscheidung für eine neuerliche Runde Rummel schnell gefallen sei. Dankenswerterweise habe die Stadt da auch mitgemacht. Göbel will sich auch gar nicht so sehr über das Geschnuddel von oben beklagen. „Da hat’s am Samstag wie auch am Sonntag mal gewaltig gegossen. Da sind die Leute geflüchtet, dafür aber später wieder andere gekommen“, spricht der Schausteller von regem Andrang während der Nachmittage.

Erprobtes Schutzkonzept habe sich bewährt

Dass nun – bei echtem Sommerwetter, wie die Prognosen verheißen – noch mal reger Andrang herrschte, das wünschten sich die Schausteller fürs bevorstehende Wochenende, 13. bis 15. August, sagt Göbel. Vier Fahrgeschäfte – zwei für Kinder, zwei für Jugendliche und Erwachsene, warteten im Herrngarten. Dazu gebe es eine Reihe von Ständen. Ein Biergarten sei eingerichtet, Anlaufstelle für Eltern, deren Kinder Karussell-Runden drehten. Geöffnet sei von Freitag bis Sonntag, jeweils von 14 bis 22 Uhr.

Ein eigens engagiertes Sicherheitsunternehmen gewährleiste, dass das Schutzkonzept befolgt werde. „Jeder wird kontrolliert, wir erfassen auch mit der Luca-App“, sagt der Veranstalter. Es werde darauf geachtet, dass nie mehr als 500 Besucher auf dem Platz seien.

Bislang habe das Schutzkonzept reibungslos gegriffen, auch dank der Erfahrungswerte etwa aus dem „Nibelungenland“, das in Worms anstelle des Backfischfests geboten worden sei. Erfreulich sei, dass die Besucher über die Einschränkungen keine nennenswerte Klage führten.