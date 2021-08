Das ging ohne großen Vorlauf: So ein bisschen gefeiert werden darf nun doch am Residenzfest-Wochenende in Kirchheimbolanden. Weil das Fest mitsamt zugehörigem Jahrmarkt ausfällt, haben die von der Pandemie gebeutelten Schausteller die Initiative ergriffen und eine kleine Ersatzveranstaltung im Herrngarten zwischen Kreisverwaltung und Impfzentrum organisiert. Der Sommermarkt in Kibo – so der offizielle Name – beginnt am Freitag, 6. August, und endet am Montag, 9. August. Geöffnet ist jeweils von 14 bis 22 Uhr. Aufgebaut werden einige Fahrgeschäfte, für kleine Kinder wie auch für Ältere, sowie Marktbuden – vom Schießstand bis zur Crêperie.

Die Schaustellergemeinschaft Wonnegau sei auf die Stadt zugekommen, berichtet Stadtbürgermeister Marc Muchow, und die Stadt habe zugesagt. Auf dem nun zu großen Teilen gesperrten Parkplatz betreiben die Schausteller den Sommermarkt in Eigenregie, kümmern sich auch um das Hygienekonzept mit Zutrittsregelung. „Eine gute Sache für die Kinder, eine gute Sache für sie Schausteller, die teilweise seit mehr als 50 Jahren nach Kibo kommen“, beschreibt Muchow, warum die Stadt den Platz spontan zur Verfügung gestellt hat.