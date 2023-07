Die Gesangvereinskapelle Rockenhausen lädt zum diesjährigen Sommerkonzert ein, das unter dem Motto „Manege frei!“ steht. Am Sonntag, den 16. Juli, verwandelt sich der Schlosspark Rockenhausen um 17 Uhr in eine klangvolle Zirkusmanege.

Dirigiert von Heiko Opp präsentieren die rund 40 Musikerinnen und Musiker bekannte Zirkusmelodien. Aber auch berühmte Filmmusiken und moderne Märsche stehen auf dem Programm.

Junge Artisten im Einsatz

Doch nicht nur Musik wird an diesem Nachmittag erklingen, denn auch der Zirkus Pepperoni unter der Leitung von Dieter Krücken wird sein Können präsentieren. Die jugendlichen Artistinnen und Artisten werden zur Musik der Gesangvereinskapelle ihre Fähigkeiten in der Luft, am Trapezring, auf dem Boden und am Einrad darbieten.

Wie in jedem Jahr eröffnet das Jugendorchester der Gesangvereinskapelle das Konzert. Gemeinsam mit ihrer Dirigentin Annika Geib haben die Jugendlichen extra für diese Gelegenheit bekannte Pop und Rock Titel einstudiert.

Karten sind im Vorverkauf bei allen aktiven Mitwirkenden, der VG-Verwaltung in Rockenhausen sowie an der Abendkasse zum Preis von 8 Euro erhältlich.