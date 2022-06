Es war der erste Sommergipfel, und bisweilen kam er eher wie der erste Regengipfel daher. Trotzdem kamen etliche Ausgehlustige und Wissensdurstige auf den Berg. Fazit: Es wird wohl eine Wiederholung geben.

Echte Freunde sind durch nichts zu ersetzen. Da ist Antonia vom Rotznasentheater mittlerweile ganz sicher. Warum das so ist, ließ sie die Kinder und Erwachsenen wissen, die am Freitag zum ersten Sommergipfel auf den Donnersberg gekommen waren. Das Theater eröffnete die Veranstaltung mit seinem Stück über die digitale und die „echte“ Welt, in dem Antonia am Ende 777 Freunde gegen einen echten tauschte.

Eine Mischung aus Unterhaltung und Informationen zu vielem, was die Menschen rund um den Berg so beschäftigt und ausmacht, war die Veranstaltung, zu der sich trotz der schlechten Wetterprognosen im Laufe des Nachmittags immer wieder etliche Besucher einfanden.

Zauberassistent Rainer Guth fehlt

Als Ersatz für den coronabedingt ausgefallenen Neujahrsempfang des Landrats gedacht, musste allerdings auch der Gipfel ohne Rainer Guth auskommen. Der Landrat hat Corona und muss das Haus hüten, weshalb er auch als „Assistent“ von Magier Fabian Kelly ausfiel. Ihm standen aber glücklicherweise Simon Lauchner vom Donnersberg-Touristikverband (DTV) und der Kreisbeigeordnete Ernst-Ludwig Huy zur Seite – die meisten Zeit allerdings angesichts der Zaubertricks weniger hilfreich als vielmehr erstaunt und fassungslos.

Am Nachmittag lauschten die Besucher dem guten Ton, für den die Bläserklasse der IGS Rockenhausen und die Gesangvereinskapelle sorgten. Die Musiker der Kapelle hatten alle Hände voll zu tun, sich und ihre Instrumente vor dem plötzlich einsetzenden Regen zu schützen. Für Dirigent Heike Opp war allerdings kein Platz mehr unterm Zelt, er wurde von einem furchtlosen Besucher per Regenschirm überdacht.

Abends gute Stimmung auf dem Berg

Kurzweilig der Gang vorbei an den Infoständen. Die Besucher erfuhren, wie man Essensreste zu einer schmackhaften Mahlzeit verarbeiten oder wie man Wald und Klima schützen kann (der wichtigste Tipp von Revierförster Martin Teuber: nicht fliegen!). Bei den Stadtwerken konnte, wer wollte, am Glücksrad drehen und freien Eintritt ins Kibobad gewinnen, und die Kita Pusteblume bastelte mit den jungen Besuchern Insektenhotels oder malte bunte Gesichter. Auch das Kloster Gethsemani war vertreten mit kunstvollen Postkarten, gestaltet von der mittlerweile 92-jährigen Schwester Praxedis. Kurze Regengüsse verbrachten die Gäste „aneinander gekuschelt“ unter anderem unterm Sparkassenzelt. Die Befürchtung „misse mer jetzt all e Konto eröffne“ zerstreute Jutta Kreis von der Sparkasse schmunzelnd.

Als gegen 20.30 Uhr der Himmel ein Einsehen hatte, kamen noch etliche Besucher auf den Berg, um die Zaubervorführung von Fabian Kelly zu sehen oder sich von der Band Magic mit Hits aus drei Jahrzehnten unterhalten zu lassen. Zwar waren die Temperaturen an diesem Abend nicht gerade sommerlich, doch dagegen gab es ja ein probates Mittel: tanzen bis Mitternacht.