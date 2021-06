Natürlich steht alles im Hinblick auf die Corona-Krise unter Vorbehalt. Aber das Kulturbüro der Stadt hat sich von den Ungewissheiten nicht schrecken lassen, ein Programm für die Sommer-Zeit 2021 auf die Beine zu stellen. Es bringt Musik und Tanz in den Schlosspark, hat aber auch Kinder und die Freunde des Carillons im Blick.

„Nach vielen Gesprächen, Beratungen, Planungen und angesichts der aktuell sinkenden Inzidenzen steht nun das Programm“, verweist das Kulturbüro in seiner Pressemitteilung auf die lange Abwägung, was man sich vornehmen kann unter den geltenden Umständen. Daraus ist nun ein vielfältiges Angebot geworden, das ein breites Publikum erreichen kann.

Los geht“s am Freitag, 6. August, mit einem kunterbunten Kindernachmittag ab 16 Uhr. Das Kindertheaterensemble „Kitz Theaterkumpanei“ wird das Stück „Albin und Lila“ nach Rafik Schami aufführen. Der „Kinder- und Jugendzirkus Pepperoni“ sorgt zudem mit akrobatischem Spaß für eine spektakuläre Abrundung dieses Nachmittags.

Tags darauf, am Samstag, 7. August, wird Donovan Aston ab 20 Uhr die größten Hits von Elton John präsentieren, bevor um 22 Uhr das Open-Air-Kino wieder einen Überraschungsfilm präsentiert. Soviel wird verraten, dass es sich dabei um die Biografie eines Rockstars handeln wird. Team 4 der Standortentwicklung wird wieder mit Popcorn und Cocktails für echte Kinoatmosphäre unter freiem Himmel sorgen.

Gartenmarkt mit Blumen und Deko-Ideen

Am Freitag, 13. August, bringt die Folk-Band „Tone Fish“ aus Hameln ab 20 Uhr irisch-keltische Klänge in den Schlosspark. Und am darauffolgenden Freitag, 20. August, können sich die Sommerzeit-Besucher ab 20 Uhr auf ein kubanisches Tanz-Happening mit „Rody Reyes & Havanna con Klasse“ freuen.

Blumen, Pflanzen, florale Deko-Ideen: Am Sonntag, 29. August, kann die beliebte Garten-Zeit wieder ihre Qualitäten als Publikumsmagnet unter Beweis stellen und erneut Besucher aus nah und fern in den Schlosspark ziehen. Der Gartenmarkt hat sich innerhalb weniger auch überregional zum Anziehungspunkt entwickelt.

Carillon-Konzerte ab 20. Juni

Auch Freunde des Glockenspiels am Museum für Zeit kommen nicht zu kurz. Am Sonntag, 20. Juni, findet eine ganz besondere Carillon-Darbietung statt. Der Belgier Marc van Bets wird am Carillon sein musikalisches Können zeigen, zudem wird die Klangminiatur #25 („Dimitri“) des italienischen Komponisten Daniele Ghisi, der an diesem Sonntag auch persönlich anwesend sein wird, zu hören sein. Das Stück ist Teil seiner 52-teiligen Auftragskomposition „Rockenhausen Almanach“ im Rahmen des Festivals Neue Musik, die an diesem Tag auch in einer besonderen Edition vorgestellt wird – eine kleinformatige Sammlung der Partituren seiner Klangminiaturen in einer Box. Das Ganze ist an diesem Tag auch erstmals erhältlich.

Weitere internationale Carillon-Virtuosen werden sich an drei Sonntagen, jeweils ab 17 Uhr, in Rockenhausen die Ehre geben: Am 4. Juli die Belgierin Elisabeth Debevere, am 1. August der Niederländer Mathieu Palak und am 22. August der Belgier Luc Rombouts. Der Eintritt zu den Carillon-Konzerten ist frei, Spenden sind willkommen.

Je nach Corona-Lage kann es eventuell zu Änderungen kommen. Es gelten die entsprechenden Hygiene- und Sicherheitsvorgaben. Weitere Infos zu den Veranstaltungen und zum Ticketverkauf demnächst auf www.rockenhausen.de oder telefonisch im Kulturbüro unter 06361 451-123.