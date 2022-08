Ob Film, Musik, Lesung oder Berg-Abenteuer für die Kinder– beim Sommer-Wochenende in der Bergbau-Erlebnis-Welt Imsbach finden diverse Veranstaltungen statt.

Am Freitag, 26. August, gibt es ab 14 Uhr Familienführungen speziell für Kinder ab 5 Jahren. Im besonders beleuchteten, Jahrhunderte alten Bergwerk dürfen die kleinen Besucher selbst ausprobieren, wie sich die Bergleute vor langer Zeit in den Fels gegraben hab4en. Zudem erfahren sie, warum sich Fledermäuse und Salamander besonders wohl in der Grube Maria fühlen. Und wer weiß, womöglich entdecken die kleinen Gäste sogar längst verloren geglaubte Schätze?

Live-Musik und Kino treffen am Samstag, 27. August, in der illuminierten Kulisse des Tagebaus vor der Weißen Grube aufeinander: Zunächst wird die Band „Pony & Kleid“ den Besuchern ab 20 Uhr Songs von den Beatles bis Nirvana in einer ungewöhnlichen Besetzung (Gesang, Akkordeon, Kontrabass und Schlagzeug) und in eigenen Interpretationen präsentieren. Danach wird das Provinz-Programmkino den Film „Pride – Eine ungewöhnliche Allianz“ zeigen.

Geo-Tour und Museum

Einen Tag später, am Sonntag, 28. August, gibt es eine Lesung im Tagebau. Fernsehmoderator Holger Wienpahl liest ab 11 Uhr aus einem Donnersberg-Krimi, an dem er als Autor beteiligt ist. Der Eintritt zur Lesung ist frei. Zusätzlich werden an diesem Tag Führungen durch die Grube Maria angeboten und Jost Haneke, ehemaliger Geologiedirektor des Landesamts für Geologie und Bergbau, bietet eine Geo-Tour rund um Imsbach an.

Zudem hat das Pfälzische Bergbaumuseum in der Imsbacher Ortsmitte am 28. August von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Dort ist auch die Sonderausstellung „Terra Crystallum“ im ersten Obergeschoss zu sehen, die sich um einzigartige Mineralien aus der ganzen Welt dreht. Etwa 400 Exponate zeigen die Farben- und Formenpracht von Erzen, Mineralen und Edelsteinen.

Info

Abenteuer im Berg: Vier Euro pro Person, Anmeldung unter Telefon 06302 60261.

Open-Air-Kino: Karten sind über das Provinz-Programmkino Enkenbach-Alsenborn unter openair.provinz80.de zum Preis von 16 Euro erhältlich.

Führungen durch die Grube Maria: Buchung unter Telefon 06302 60261.

Geo-Tour: Anmeldung beim Donnersberg-Touristik-Verband, Telefon 06352 1712, E-Mail touristik@donnersberg.de.