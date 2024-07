Das Positive vorweg: Es bleibt sommerlich. Allerdings zeigt sich der Sommer in den kommenden Tagen in all seinen Facetten: Es wird mal schwül, mal angenehm warm, und wer am Samstag etwas im Freien unternehmen möchte, sollte einen Regenschirm einpacken.

Der leichte Hochdruckeinfluss über Mitteleuropa wird allmählich geringer. Von Samstag auf Sonntag überquert uns eine Störungszone, die sich über Nordwestfrankreich formiert. Es sind Regengüsse und Gewitter möglich. Die dahinter einströmende, angenehmere Atlantikluft gelangt im Laufe des Sonntags unter den Einfluss eines sich aufbauenden Hochdruckgebietes. Somit setzt sich das schon bekannte Sommer-Achterbahnwetter der vergangenen Wochen in unserer Region fort.

Vorhersage

Donnerstag: Der Tag startet freundlich und trocken. Dann ziehen von Westen her immer mehr Schleierwolken heran, die die Sonne bis zum Abend milchig abschirmen. Es wird dabei nach frischem Beginn bis zum Nachmittag wieder sommerlich warm.

Freitag: Am Freitag ist es mal bewölkt, mal scheint für längere Zeit die Sonne. Es sollte trocken bleiben. Vor allem am Nachmittag wird es sehr warm und schwül.

Samstag: Die Wolken gewinnen im Tagesverlauf die Oberhand und drängen die Sonne zunehmend in die Defensive. Dennoch wird es hochsommerlich warm und schwül. Die zunächst nur selten auftretenden Schauer können am Abend und in der Nacht vermehrt auftreten.

Sonntag: Zu Beginn halten sich stellenweise noch einige Restwolken. Diese räumen jedoch das Feld und machen für längere Zeit der Sonne Platz. Die Temperaturen werden im Vergleich zu den Vortagen erträglicher, und die noch vorhandene Schwüle wird durch trockene Luft ersetzt.

Weiterer Trend

In der neuen Woche setzt sich freundliches Sommerwetter mit einer Mischung aus Sonne und einigen durchziehenden Wolkenfeldern in der Region fest. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 27 und 30 Grad.