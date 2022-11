Auf einer Fläche von 41 Hektar möchte ein Energieunternehmen entlang der A63 eine Freiflächen-Photovoltaikanlage errichten. Von dem Projekt könnten gleich zwei Ortsgemeinden profitieren.

Eine Studie war zu dem Ergebnis gekommen, dass ein 41 Hektar großes Gebiet in unmittelbarer Nähe der A63 für das Aufstellen von Solarmodulen geeignet ist. Umsetzen möchte das Vorhaben die Firma EnBW Energie Baden-Württemberg. Allerdings erstreckt sich die Fläche über die Gemarkungen zweier Ortsgemeinden: Imsbach und Börrstadt. In Letzterer hat sich nun der Gemeinderat mit dem Ansinnen beschäftigt.

Thomas Uhland von EnBW hat den Ortsvertretern die Pläne des Energieversorgers vorgestellt, der bei dem interkommunalen Projekt „Solarpark Börrstadt/Imsbach“ als Investor auftreten wird. 23 Hektar befinden sich auf Börrstadter Gemarkung. Bezogen auf die Infrastruktur liege das Gelände sehr günstig, die Entfernung bis zum nächsten Netzverknüpfungspunkt betrage nur 3,8 Kilometer.

Bachlauf kann erhalten werden

„Die Schutzgebietsprüfungen sind abgeschlossen. Dabei gab es keine Auffälligkeiten“, betonte Uhland. Der Biotopverbund sei unkritisch „und wir sehen ihn als lösbar an“. Der Bachlauf könne in seinem jetzigen Bestand erhalten werden, so dass es keine Einschränkungen geben werde. Auch das Wegenetz werde nicht verändert. Weitere Details seien in dem folgenden Bebauungsplanverfahren zu klären und in den Antrag zur Baugenehmigung einzuarbeiten.

Erläutert hat Uhland auch das technische Konzept. Es sieht Modultische vor, die in einem Abstand von 2,5 Meter aufgereiht werden. Hier soll Solarstrom für umgerechnet 14.800 Durchschnittshaushalte gewonnen werden. „Wir wollen Strom erzeugen, leisten damit aber auch einen ökologischen Beitrag“, so der Projektleiter. Die Flächen werden mit Schafen beweidet und dadurch gepflegt. Derzeit ist das Gebiet als Vorrangfläche für Landwirtschaft im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Winnweiler ausgewiesen. Hier sei eine Änderung notwendig, sagte Uhland.

Zweistelliger Millionenbetrag wird investiert

Weiter führte er aus, dass das Unternehmen aus eigenen Mitteln einen zweistelligen Millionenbetrag investieren wird. Eine genaue Summe nannte er jedoch trotz Nachfrage nicht. Dafür skizzierte e r die finanziellen Vorteile, die das Projekt für die Ortsgemeinde bringe. Einerseits durch Pachterlöse für die im Eigentum der Gemeinde stehenden und überlassenen Flächen, andererseits durch die von dem Betreiber zu zahlende Gewerbesteuer. Und auch aus der Stromgewinnung selbst fließe anteilsmäßig Geld ins Gemeindesäckel. Nicht zuletzt sei eine Beteiligung an diesem Vorhaben denkbar, wodurch eine Dividende in Aussicht stehe.

Derzeit ist laut Uhland eine konkrete Planung in Vorbereitung. Im kommenden Jahr könne dann aller Voraussicht nach ein Bebauungsplanverfahren auf den Weg gebracht werden. Mit der Inbetriebnahme rechnet der Konzern bis Ende des Jahres 2024. Ratsmitglied Gerd Karch stellte in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Jagdgenossenschaft fest, dass sich durch die Einfriedung des Solarparks die bejagbare Fläche und somit auch der Erlös aus der Jagdpacht verringern werde. Er stellte daher die Frage nach einer Jagdpachtminderungsentschädigung, was zunächst allerdings noch offen blieb.

Gemeinderat stimmt zu

Der Gemeinderat hat seine Zustimmung zu den Plänen signalisiert und für den Abschluss eines städtebaulichen Vertrags votiert. Damit könne nun der Vorhabenträger die notwendigen weiteren Maßnahmen einleiten, so Ortsbürgermeister Torsten Windecker. „Wir sind nun in der Vorstufe zur Aufstellung eines Bebauungsplans“, erklärte Uhland. Dieser sei deshalb notwendig, weil sich der Geltungsbereich über Flächen im Außenbereich erstrecke. Festgeschrieben ist, dass sämtliche Kosten vom Projektierer – also der EnBW – zu tragen sind. Zudem wird in dem Vertrag eine Rückbauverpflichtung mit entsprechender Sicherung festgeschrieben.