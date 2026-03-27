Ein Solarschuh aus Rockenhausen weckt das Interesse von Bundeskanzler Merz – und dem 1. FC Kaiserslautern.

Wenn Andreas Meyer von der jüngsten Internationalen Handwerksmesse (IHM) in München erzählt, gerät er fast ins Schwärmen. Seit gut zwei Jahren wartet er darauf, dass der von ihm entwickelte Solarschuh fürs Dach, offiziell der SOLARco.shoe, dauerhaft in der Branche ankommt. Jetzt, so seine Hoffnung, könnte der Durchbruch geschafft werden. In vielen Gesprächen sei er darin bestärkt worden, dass sein Schuh „ein Problem der gesamten Solarwirtschaft lösen kann“.

Der 69-Jährige ist Werkzeugmacher, Maschinenbautechniker und Inhaber der Firma Solarco in Rockenhausen ( Donnersbergkreis). Als solcher hat er einen Schuh kreiert und stellt ihn auch selbst her, mit dem jede Stelle einer Photovoltaikanlage schnell, direkt und sicher zu erreichen ist, ohne die Module zu beschädigen. Dass beim Betreten der Module keine Mikrorisse entstehen, wurde ihm vom Fraunhofer Institut bestätigt, die Rutschsicherung durch eine Noppenmatte Marke Eigenbau vom Tüv Rheinland. 4250 Euro netto sind pro Schuhpaar zu berappen.

Slogan für Merz

Meyer ist davon überzeugt, dass der Schuh neue Maßstäbe beim Warten und Reinigen von Photovoltaikanlagen setzt. Bei Anlagen mit einer Neigung von bis zu 40 Grad könnte die Laufzeit um zehn Prozent verlängert werden, hat er mit einer Studie prüfen lassen. Zudem werde Platz gespart: Weil keine Gänge zwischen den Modulen mehr notwendig seien, könnten Flächen besser genutzt, mit mehr Modulen bestückt werden. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat er überzeugt: Auf der IHM wurde der Nordpfälzer bei der Sonderschau „Innovation gewinnt“ mit dem Bundespreis für hervorragende innovatorische Leistungen im Handwerk ausgezeichnet.

Bei der Sonderschau konnte er auf einer relativ großen Fläche beispielhaft darstellen, wie sein Schuh funktioniert. Auf einem schrägen Dach, bei dem sogar eine Regensimulation möglich war. Zu den Gästen gehörte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Meyers Entwicklung war eine von dreien, die der Regierungschef persönlich unter die Lupe nahm. Selbst aufs Dach zu steigen mit dem Solarschuh an den Füßen, dieses Angebot habe der Kanzler dann aber doch nicht annehmen wollen, erzählt Meyer. Dabei hätte er schon einen Slogan für ihn parat gehabt: „Der Weg nach oben – auf Basis des Handwerks.“

Noch mal zurück

Daniel Schmid hingegen scheute den Selbstversuch nicht. Der 59-jährige Wirtschaftsingenieur stammt aus Kaiserslautern – „Ich bin ein echtes Kind vom Betzenberg“ –, lebt in Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) und war viele Jahre bei SAP für Nachhaltigkeit im Gesamtkonzern zuständig. Seit 2024 im freiwilligen Vorruhestand, verbindet der Pfälzer mit dem FCK-Gen nun seine beiden Leidenschaften und steht dem 1. FC Kaiserslautern als Berater in Sachen Nachhaltigkeit zur Seite.

Auf der Messe gehörte er als ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender von Econsense, dem Forum der deutschen Wirtschaft für nachhaltige Entwicklung, zur Begleitgruppe von Merz. Der Messerundgang sei Bestandteil des „Münchner Spitzengesprächs“ mit dem Bundeskanzler gewesen, erläutert Schmid auf Anfrage dieser Zeitung.

Als der Tross weiterzog, war Schmid noch einmal an den Messestand zurückgekehrt, um „die total spannende Innovation, die außerdem sehr greifbar, sehr praktisch ist“, auszuprobieren. Nicht nur als Fachmann für Nachhaltigkeit, sondern auch als Privatmann mit Photovoltaik auf dem eigenen Haus sei er neugierig geworden. Immer wieder mal habe er sich gefragt, wie er die Module reinigen könne.

Kontakt herstellen

Jetzt kennt er die Schuhe und hat auch den Kontakt zu ihrem Erfinder. Darüber will er demnächst mit Michelle Dillinger sprechen, der Leiterin Stadionbetrieb und Infrastruktur beim FCK, die den Hauptkontakt zur städtischen Stadiongesellschaft hält, der Eigentümerin des Fritz-Walter-Stadions. Auf dem Stadiondach wurden seit 2006 verschiedene Photovoltaikanlagen installiert, frei ist noch die Nordtribüne, für die es aber Pläne gibt, laut Schmid vielleicht auch unter der Regie des Vereins. Andreas Meyer hat er auf jeden Fall versprochen, „sehr gerne“ über Michelle Dillinger den Kontakt zur Stadiongesellschaft herzustellen .

Für Andreas Meyer sind es genau diese Kontakte, über die er seinen Solarschuh bekannter machen will. „Ich bleibe am Ball“, sagt er und hat als Nächstes die Intersolar Südamerika im Auge, eine Fachmesse für Solarwirtschaft, Photovoltaik und Solarthermie Ende August in Sao Paulo, Brasilien. „Ich will versuchen, dort dabei zu sein“, sagt er, billig sei das natürlich nicht.

Handwerker Dream-Team

Doch sind es nicht nur Messen, die ihn reizen. Einen Schub soll ebenso die Zusammenarbeit mit einem anderen Handwerker bringen, mit Udo Heyl aus Kaiserslautern. Der Dachdeckermeister und Inhaber der alteingesessenen Dachdeckerei C. Voegeli ist wie Meyer ein Entwickler und preisgekrönt. Mit seiner Leiterkopfsicherung, kurz LeiKoSi, gewann er bereits 2019 den Bundespreis für hervorragende innovatorische Leistungen im Handwerk, und schon damals wurde er von Meyer unterstützt.

Dachdeckermeister Udo Heyl und seine »LeiKoSi«. Archivfoto: VIEW

Jetzt soll die Leiterkopfsicherung weiterentwickelt werden, und wieder kooperieren die beiden Handwerker. Es geht darum, sie an Dächer ohne Dachrinne anzupassen, wozu die Noppenmatte dienen soll, die den Solarschuh rutschfest macht. „Ein neues Modell für Flachdächer“, beschreibt Udo Heyl das Ziel, mit dem er einmal mehr verdeutlichen will, dass Handwerk und Innovation sich nicht ausschließen, ein Handwerker ebenso ein Entwickler sein kann. Um auch beim Marketing voranzukommen, haben sich die beiden vorgenommen, gemeinsam stärker zu sein.

Handwerkskammer stolz

Auch aus Sicht von Benjamin Hilmer ist das eine ideale Kooperation. Hilmer ist bei der Handwerkskammer der Pfalz als Berater für Innovation und Technologie aktiv und hat die Firma Solarco nicht nur auf den Bundeswettbewerb hingewiesen, sondern sie auch bei der Bewerbung unterstützt. Während der Messetage in München war Hilmer immer dabei und wertet den Erfolg des Nordpfälzers auch als Erfolg für die pfälzische Kammer: „Da bin ich schon sehr stolz gewesen.“