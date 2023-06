Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im August wurden für die Verbandsgemeinde Winnweiler 690 Hektar Potenzialfläche für Photovoltaikanlagen festgestellt. In den vergangenen Monaten haben die Ortsgemeinden entschieden, ob sie diese so annehmen. Und die ersten konkreten Projekte stehen schon in den Startlöchern.

Es ist in diesen Zeiten wohl keine große Überraschung: Fast alle Ortsgemeinden der VG Winnweiler haben sich entschlossen, die für sie gefundenen Potenzialflächen für Photovoltaikanlagen