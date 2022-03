Solidarität zeigen die Menschen aus dem Donnersbergkreis in diesen Tagen für die Ukraine in jeder erdenklichen Form. Ob mit Spendensammlungen, Flüchtlingsaufnahmen oder Hilfsgütertransporten.

Es sind die menschlichen Schicksale, die uns in den Kriegstagen besonders mitnehmen. So etwa das von Anastasiia Kirilenko (Name aus Sicherheitsgründen von der Redaktion geändert). Als der Krieg begann war sie gerade aus beruflichen Gründen in Eisenberg. Noch in der Nacht nach der Invasion reist sie an die polnisch-ukrainische Grenze, um ihre Kinder – acht und 15 Jahre alt – abzuholen. Diese werden von einem ihrer Brüder zu Fuß dorthin gebracht. Zehn Kilometer habe er mit den beiden über mehrere Felder laufen müssen.

„Unterwegs haben meine Kinder Leute gesehen, die nicht mehr laufen konnten und auf dem Boden lagen“, berichtet die zweifache Mutter. Einige Familienmitglieder von Anastasiia Kirilenko befinden sich noch in der Ukraine. Ihre Brüder kämpfen im Krieg. Das Land zu verlassen hatten sie abgelehnt, es wäre für sie aber ohnehin nicht möglich gewesen. Männer im wehrfähigen Alter müssen im Land bleiben. Worte für diese Situation zu finden, fallen schwer: „Das läuft wie in einem schlechten Film.“

Spendengelder und Benefizbasar

Um den Ukrainern wenigstens ein bisschen helfen zu können, wurden im Donnersbergkreis diverse Hilfsaktionen gestartet: die Initiative für Menschen in Not hat in der vergangenen Woche bereits fast 40.000 Euro Spendengelder gesammelt. Die Rotarier von Kirchheimbolanden sammeln Waren, um damit zwei 40-Tonner zu beladen, die direkt in die Ukraine fahren. Eine der nächsten Aktionen wird ein Benefizbasar zugunsten Geflüchteter aus der Ukraine im katholischen Pfarrheim Winnweiler sein, den die Elternausschüsse der katholischen und der protestantischen Kita organisieren. Am 20. März von 14 bis 17 Uhr gibt es Kinderkleider, Spielsachen und Bücher zu kaufen.

Schon einige Menschen aus dem Kreis hat es an die polnisch-ukrainische Grenze gezogen, um dort Hilfsgüter abzuliefern und Flüchtlinge mit nach Deutschland zu bringen. Neben einer Gruppe aus Münchweiler und Bechhofen sowie Tanja Martin und Nadine Didier aus Stauf und Kirchheimbolanden, war auch Alexander Seiler, Mitinhaber des Eisenberger Erdbeerlands Funck, in der vergangene Woche mit einem Hilfskonvoi unterwegs. Zuvor sammelte er rund 100 Spendenkartons.

Viele verschiedene Zeichen gegen den Krieg

Bei Alexander Seiler sitzen die Eindrücke dieser Reise tief, wie er sagt. Tausende Frauen, unzählige Kinder und viele ältere Menschen standen an der Grenze stundenlang in der Schlange, um nach Polen zu gelangen. Viele der Menschen, die unzählige Stunden unterwegs waren, hätten sehr erschöpft gewirkt, sagt Seiler. Auf dem Rückweg konnte sein Hilfskonvoi einige Flüchtlinge mit nach Deutschland nehmen, insgesamt zirka 50 Menschen.

Andere setzen einfach nur Zeichen, wie die Schulen im Donnersbergkreis, die ein gelb-blaues Peace-Zeichen formen, die TSG Zellertal und der FJFV Donnersberg, die zu ihrem Pokalspiel mit Ukraineflagge einlaufen, schreiben Briefe an Putin, wie die siebenjährige Élise aus Marnheim, oder organisieren Helfer-Treffen. All das zeigt: Jede kleine Aktion ist wichtig und bringt uns hoffentlich dem Frieden in der Ukraine wieder ein Stück näher.

Leseraufruf

Was sind Ihre Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine? Wie bringen Sie sich gerade ein? Schicken Sie uns ein Bild oder schreiben Sie uns ein paar Zeilen an reddonn@rheinpfalz.de.