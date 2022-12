Eigentlich war es ja gar keine schlechte Idee: Die Stadt hat ihr Kulturprogramm im Evangelischen Gemeindehaus ad acta gelegt, da mit dem Kerzenheimer Christopher Krill ein Pächter gefunden wurde, der in Zukunft Eisenbergs gute Stube in Eigenregie bespielen wollte. Die Stadt versprach sich Einsparungen, und das bei höherer Veranstaltungsfrequenz. So zumindest der Gedanke. Tatsächlich verlief die Saison dann ein bisschen holprig. Die Pandemie sorgte dafür, dass nicht alles reibungslos lief, so manche Veranstaltung abgesagt oder verschoben werden musste. Und als sich die Situation einigermaßen normalisierte, war plötzlich ein immenser Konkurrenzdruck da, weil plötzlich irgendwie alles gleichzeitig stattfand.

Nach der Berufsmesse ging das Kulturwerck dann in eine Winterpause, deren Ende bis heute offen ist. Seit dem 1. Oktober sind die Schotten dicht, der Grund sind die durch die Energiekrise explodierten Energiepreise. Wie es in Zukunft im Gemeindehaus weiter geht, ist noch unklar. Für den 30. April ist zumindest die Komödie „Komplexe Väter“ mit Hugo Egon Balder und Jochen Busse angekündigt.