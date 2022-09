Unsere Autorin Bettina Bostan und unser Fotograf Robert Paul begegnen dem Werk Stephen Kings auf unterschiedliche Weise. Sie gruselt es, ihn inspiriert es.

Bettina Bostan hat in ihrer Jugend selbst einige Bücher von Stephen King gelesen – zum Beispiel „Friedhof der Kuscheltiere“ – sowie viele Verfilmungen seiner Bücher gesehen. „Bis heute ist mir ,Es’ in besonderer Erinnerung“, erzählt sie. Das Böse in Gestalt eines Monsters, das als Clown Pennywise verkleidet eine amerikanische Kleinstadt in Angst und Schrecken versetzt. Nur die Gemeinschaft der Freunde habe ,Es’ töten können, weil ihre Freundschaft und Liebe zueinander am Ende stärker waren als die Gewalt des Bösen. „Der finstere Clown in der Geschichte hat mich lange in meiner Fantasie verfolgt. Als vor ein paar Jahren in Mode kam, sich an Halloween als Clown zu verkleiden und tatsächlich einige Clowns in der Dämmerung auch in unserem kleinen Ort Quirnheim unterwegs waren, fühlte ich mich direkt an Pennywise erinnert und machte schleunigst, dass ich nach Hause kam“, verrät sie.

Robert Paul haben Stephen Kings Werke hingegen motiviert, in der Region nach Motiven zu suchen, die glatt seinen Werken oder den darauf beruhenden Filmen entspringen könnten. „Mit viel Fantasie, dem passenden Wetter und den entsprechenden Lichtverhältnissen lässt es sich an vielen Orten gruseln“, findet er. Auf seiner Foto-Tour ging es für ihn vor allem durch den Pfälzerwald. „Wenn es kühler wird und das Laub raschelt, nicht so viele Menschen unterwegs sind und man sich treiben lässt, kann ich mir vorstellen, dass auch unsere Region zu entsprechenden Geschichten inspiriert.“ Der bereits eingebrochene Herbst helfe natürlich, Halloween-Stimmung aufkommen zu lassen. Tief hängender Nebel, das Grau der nassen Straßen, all das verleihe der Welt eine bestimmte Atmosphäre. Außer dass Paul wie King im September Geburtstag hat, hat unser Fotograf mit dem Roman-Autor aber nicht viel gemeinsam: „Ich lache lieber, statt mich zu gruseln“, erklärt er.

Doch sich in andere Künstler hineinzuversetzen, zu überlegen, was sie umtreibt, inspiriert und bewegt, das fordere ihn als Fotografen heraus: „Man sieht unsere Region auch immer mal durch eine andere Perspektive. Und dabei kann man viel lernen“, erläutert er.