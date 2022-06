Am Samstag feiert der Tag der Vereine in Eisenberg seine Premiere. Die Stadt zählt mehr als 40 Vereine. Hierzu gehört natürlich die große TSG, dabei sind aber beispielsweise auch der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr oder die beiden musiktreibenden Vereine wie Spielmannszug und Blaskapelle. So bunt die Palette auch ist: Überall wo man hinhört, fehlt es an neuen Mitgliedern und an Nachwuchs. Die Corona-Pandemie, in der ja kein normaler Vereinsbetrieb möglich war, hat da einen schon länger währenden Trend noch befeuert.

Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) hatte die Idee, dem durch einen Tag der Vereine entgegenzuwirken. „Wir sind mit allen Vereinen in Kontakt getreten“, so Funck. Die Resonanz war unterschiedlich, sagt er. Von den über 40 Vereinen beteiligen sich nun 24 an dem Projekt.

Fokus auf der Jugend

Der Fokus hierbei liegt vor allem auf Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Es sei dramatisch, dass gerade in Vereinen, die normalerweise alle Altersgruppen abdecken konnten, nun große Lücken klafften, so Funck. Die Interessen der Jugendlichen hätten sich in den vergangenen zwei Jahren stark verändert. Sie mussten sich anderweitig beschäftigen lernen und taten das an vielen Stellen außerhalb der Vereinsgemeinschaft, so Funck, der aber nicht nur diese Menschen zurückgewinnen möchte, sondern auch jene erreichen will, die bisher überhaupt nichts mit Vereinen am Hut hatten.

Daher soll der Tag der Vereine natürlich einerseits Informationsplattform für Interessierte sein, aber auf der anderen Seite auch ein Spektakel. Rund um das Evangelische Gemeindehaus sowie in der Jahnhalle in der Friedrich-Ebert-Straße in Eisenberg werden sich von 10 bis 16 Uhr die teilnehmenden Vereine präsentieren. Gegenüber dem Evangelischen Gemeindehaus ist zudem eine Bühne aufgebaut, auf der ein buntes Programm geboten werden soll. Die Blaskapelle macht den Auftakt und nach der Eröffnungsrede durch Stadtbürgermeister Funck treten die Crazy Jumpers der TSG Eisenberg, die Ironhill Sandhoppers und der Frauenchor Femmes Fatales auf. Am Nachmittag gesellen sich dann noch die Trommler des Weltladens hinzu und die Tanzgruppe der IGS zeigt den „Jerusalema Dance“.

Die Tanzwelt Movement ist ebenso mit von der Partie wie der Spielmannzug Eisenberg und die Kreismusikschule Donnersbergkreis. Ein Höhepunkt des Tages wird um 12 Uhr die offizielle Einweihung der Kletterwand auf der Rückseite der Jahnhalle sein. Hierzu haben sich die Eisenberger etwas einfallen lassen. Der Kletterer Burkard Maria Weber, der auch ein begnadeter Cellist ist, wird dem Publikum zeigen, was man an einer Kletterwand so alles machen kann. hde