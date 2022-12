Endlich ist die sprichwörtliche Kuh vom Eis: Nach ellenlangem Hin und Her zwischen den städtischen Gremien steht endlich fest, wie der frühere Spielplatz in der Steinborner Richard-Wagner-Straße künftig genutzt werden soll.

Der Eisenberger Stadtrat schloss sich in seiner letzten Sitzung des Jahres der Empfehlung des Ortsbeirats an, die Ortsvorsteher Alexander Haas (FWG) darlegte. Der Platz wird demnach an eine Gemeinschaft interessierter Bürger verpachtet. Diese hätten sich bereit erklärt, die Grünfläche zu erhalten und naturnah zu bewirtschaften. Der Pachtvertrag zwischen der Stadt als Eigentümerin des Geländes und der Gemeinschaft orientiere sich an bereits vorhandenen Verträgen, was die Dauer und Pachtsumme betreffe, beantwortete Verbandsgemeinde-Bauamtsleiter Lothar Görg Fragen aus dem Stadtrat.

Mit der jetzt getroffenen Entscheidung des Stadtrates sind sämtliche diskutierten Möglichkeiten der Platznutzung vom Tisch. Insbesondere der von Ortsbeirat und Stadtrat bereits beschlossene Verkauf der 700-Quadratmeter-Fläche zur Errichtung eines Wohnhauses kommt jetzt nicht mehr in Frage. Konkret gegen dies Vorhaben haben sich zahlreiche Anwohner mit einer Unterschriftenaktion gewandt. Sie äußerten unter anderem in einer Einwohnerversammlung große Bedenken gegen das Vorhaben und befürchteten Belästigungen durch Bauarbeiten. Außerdem gebe es keine Zufahrt für schwere Baumaschinen zu der Insellage des Grundstücks inmitten bereits bebauter Flächen, so die Begründung von Anwohnern.