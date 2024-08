Die Sonne strahlt vom Himmel, das Thermometer klettert nach oben, erfrischende und leichte Küche ist angesagt. Mit saftigen Früchten und spritzigem Dressing, etwas Weißbrot und einem guten Glas Wein ist dieses Rezept perfekt für ein kleines, leckeres Abendessen an einem lauen Sommerabend auf der Terrasse oder im Garten. Eine tolle Abwechslung zu den normalen Salaten. Fix gemacht, ein Hauch von Urlaub auf dem Teller. Man braucht dazu vier Nektarinen, eine halbe Salatgurke, 150 Gramm Fetakäse, 150 Gramm Cocktailtomaten, eine kleine rote Zwiebel und ein paar Basilikumblätter. Ins Dressing kommen zwei Esslöffel Olivenöl, zwei Esslöffel weißer Balsamico, ein Esslöffel Limettensaft, ein Teelöffel Honig sowie etwas Salz und Pfeffer.

Die Nektarinen in 0,5 Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Gurke vierteln und ebenfalls in Scheiben schneiden. Cocktailtomaten vierteln und Zwiebel in feine Streifen schneiden. Alles zusammen in eine Schüssel geben. Feta über den Salat bröseln und Basilikum darüber verteilen. In einer kleinen Schüssel Olivenöl, Balsamico, Limettensaft, Honig sowie Salz und Pfeffer verrühren. Dressing über den Salat geben und gut vermengen.

Tipp: Brotscheiben nach Wahl auf dem Grill, Toaster oder in der Pfanne rösten, mit einer Knobizehe abreiben und mit Olivenöl beträufeln. Nach Belieben mit (Kräuter-)Salz und Pfeffer würzen.

Ihr Sommer-Rezept

Wonach schmeckt Ihr persönlicher Sommer? Ob Sie nun Hobbykoch sind, eine Kochgruppe, ein Verein oder vielleicht gar ein Profi, der einen kleinen Blick in ein Geheimrezept erlaubt: Schreiben Sie uns! Wir stellen Sie mit Ihrem Rezeptvorschlag vor. Unsere E-Mailadresse: reddonn@rheinpfalz.de. Bilder bitte in einer Auflösung von mindestens 2 MB verschicken.