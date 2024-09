In unserer neuen Kolumne stellen wir leichte, originelle, neue, kreative und besonders bekömmliche Rezepte für den Sommer vor.

Das Rezept für Dalgona-Kaffee ist entstanden während der Corona-Zeit in Südkorea. Die süße Mokkacreme besteht nur aus drei Zutaten: Zwei Esslöffel Instantkaffee, zwei Esslöffel Zucker und zwei Esslöffel zimmerwarmes Wasser. Vielleicht noch einen Klecks Vanillekonzentrat. Diese Zutaten werden gemixt, entweder mit dem Hand- oder dem Standmixer. Nach mindestens fünf Minuten ist eine helle Creme entstanden. Jetzt Eiswürfel in ein Glas geben, mit kalter Milch zu zwei Dritteln auffüllen und die Dalgonacreme obendrauf geben. Die passt auch gut zu heißem oder kaltem Kaffee. Ebenso köstlich und schlicht: Zitroneneis mit Bananen. Dafür zwei reife Bananen in kleine Stücke schneiden, in einen Beutel füllen und für mehrere Stunden – am besten einen Tag vorher – ins Gefrierfach legen. Herausnehmen, leicht antauen lassen und die Stücke auseinanderpflücken. Zwei Biozitronen aus dem Kühlschrank schälen, Kerne entfernen und das Fruchtfleisch in Stücke schneiden. Alles in einen Standmixer geben, bis eine Creme entstanden ist. Nicht nur lecker und erfrischend, sondern auch noch gesund.