Kaum zu Glauben: Rund 150 Akteure präsentierten dem närrischen Volk in Dreisen ein fast fünfstündiges Programm, bei dem es viele Höhepunkte gab. Bei dem Finale passten die Darsteller geradeso auf die Bühne in der Dorfgemeinschaftshalle. Neben den vielen Tanzformationen des Sportvereins gab es auch Lustiges „ohne Worte“ aus dem Leben in einem Altersheim oder Zwiegespräche eines Ehepaars am Frühstückstisch. Dazu eine Rettungsaktion im Weltall, fleißige Putz-Diven und geschichtliche Einblicke am Beispiel eines Gesangvereins.