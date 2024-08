Glück mit dem Wetter hatten die Besucher des kostenlosen Kindertags auf dem Gelände des Schlossparks in Rockenhausen. Bei angenehm sommerlichen Temperaturen waren nicht nur die Kleinen begeistert. Auch die Großen durften wieder Kind sein.

Bevor das Musical „Jury und das Alpaka-Lama-Drama“ begann, konnten die Besucher an den Ständen der Kooperationspartner des Kindertags allerlei ausprobieren. Das „Team 4“ der Standortentwicklung Rockenhausen, das unter anderem auch das ROK-Kino organisiert, kümmerte sich um die Bewirtung.

Passend zum Musical stellte sich Nadja Müller mit ihren Alpakas zur Verfügung. Bei der Alpaka-Farm Donnersberg aus Schönborn konnten die Besucher die tierischen Mitarbeiter streicheln und Fragen stellen. „Da eines ihrer Tiere ebenfalls Yuri heißt, hat sie sich begeistert dazu bereit erklärt und ihn sogar dabei“, berichtete Organisatorin Beate Klein-Liebheit aus der Stadtverwaltung von der Parallele zum Musical.

Die direkten Nachbarn des Schlossparks, das Zirkushaus Pepperoni, ließen sich ebenfalls mit vielen Mitmachaktionen blicken. So konnten sich die Besucher unter anderem an der Slackline, den Pedalos oder an den drehenden Tellern auf der Stange probieren. Gerade Letztere sorgte auch bei den Erwachsenen für viel Spaß.

Abschluss des Kindertags bildete das nicht ganz einstündige Musical der Freien Bühne Neuwied mit Großpuppen und Schauspielern. In der Geschichte geht es um einen kleinen Zirkus, der gerade so viel verdient, dass es für die Ausgaben reicht. Als dann ein Alpaka auftaucht und gemeinsam mit Jury zur Zirkussensation wird, birgt dies nicht nur Gutes für den Zirkus.