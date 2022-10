Mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf zu neuen Ufern: Am Sonntag hat Pfarrerin Luise Burmeister Abschied in der protestantischen Kirche in Eisenberg gefeiert. Zahlreiche Gemeinde-Mitglieder waren gekommen, um der Kirchenfrau nach 15 Jahren Lebewohl zu sagen.

Die 56-Jährige Luise Burmeister wechselt nach Deidesheim und möchte dies als Chance für beide Gemeinden - aber eben auch für sich selbst betrachten. Seit 2007 war sie in Eisenberg Ansprechpartnerin in allen Glaubensfragen und auch bei der Seelsorge, half Menschen durch schwierige Lebensphasen und begleitete auch zahlreiche Konfirmanden auf ihrem Weg zum Glauben.

Doch aus Gewohnheit könne mit den Jahren Gewöhnung werden und damit möchte Luise Burmeister nun noch einmal brechen. Im Gottesdienst brachten es die Liedtexte des evangelischen Gesangbuches auf den Punkt: „Vertraut den neuen Wegen“ oder „Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt“.

Musikalisch unterstützt wurden die vielen inbrünstig erklingenden Stimmen von Organist Dominik Hambel, Hans-Jürgen Furchtmann an der Gitarre und den Akteuren des Posaunenchors. In den Kirchbänken nicht nur Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) und sein Vorgänger Adolf Kauth (FWG), auch Luise Burmeisters Eltern waren gekommen, um mit ihrer Tochter diesen schweren Abschied zu begehen.

Nordic-Walking-Stöcke als Präsent

Dankende und lobende Worte fand Dekan Stefan Kuntz, der die Festgemeinde zu diesem besonderen und ehrwürdigen Rahmen im Gotteshaus empfing. Er überreiche Burmeister auch Nordic Walking-Stöcke, die ihr dazu verhelfen sollten, ihren Weg in die Verbandsgemeinde zurückzufinden.

Von Pfarrer-Kollege Karl-Ludwig Hauth gab es hingegen als Andenken ein Fläschchen mit Eisenberger Erde, die er an verschiedenen Plätzen der Kirchengemeinde gesammelt hatte. Dass die Veranstaltung nach allen Corona-Wirren in Präsenz stattfinden konnte, stimmte alle zufrieden. Denn klammheimlich verschwinden, das wollte Burmeister sowieso nicht. Sie sei ja auch nicht aus der Welt. Sie sei immer noch greifbar und werde Eisenberg in ihrem Herzen tragen. Auf ihrem neuen beruflichen Weg vertraut Burmeister weiterhin auf Gott. Und hier hätte kein anderes Schriftstück passender sein können, als Psalm 23: „Der Herr ist mein Hirte“. Luise Burmeister ist sicher, ihr wird in Deidesheim nichts mangeln.