Samstagabend in der kleinen Residenz: 5000 Menschen tummeln sich in bester Festlaune auf dem Gelände Herrngarten zwischen der Kreisverwaltung und der Stadthalle. Der Grund: Zum 1250. Stadtgeburtstag haben sich zwei Gratulanten angekündigt, deren Namen sonst nur auf Plakaten in Metropolen zu lesen sind. Die Sänger Michael Schulte und Nico Santos verwandelnen Kirchheimbolanden in eine Pop-Arena – und entgingen dabei nur haarscharf einem Abbruch.

