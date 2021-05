Im Obergeschoss der Grundschule in Kerzenheim herrscht in den Sommerferien reger Betrieb. Allerdings nicht durch Schüler und Lehrer, sondern durch Handwerkern. Unter anderem müssen ein großer Gruppenraum, ein kleiner Saal und das Rektorenbüro saniert werden. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren.

Das Gebäude ist mit Gerüsten versehen. Innen wie außen. Gerade wird hier der dritte und dann vorläufig letzte Bauabschnitt der grundlegenden Sanierung der Grundschule Kerzenheim gestemmt. „Wir haben die gesamten Decken entfernen müssen“, sagt Andreas Lill, der das Kerzenheimer Projekt seitens der Verbandsgemeinde Eisenberg betreut. Die komplette Innenverkleidung wurde entfernt, seit dem 6. Juli wird in Kerzenheim intensiv gebaut. „Nach heutigen Berechnungen ist die Statik der Grundschule nicht mehr zulässig. Das bedeutet, dass die Deckenbalken zum Teil durch Stahlprofile verstärkt werden müssen“, erklärt Lill. In dieser Woche werde dann das Dach abgedeckt, sodass in etwa 14 Tagen der Einbau der Profile beginnen kann.

„Unser Ziel ist es, zum Schuljahresbeginn ein regensicheres Dach zu haben. Insgesamt wird die Baumaßnahme bis zu den Herbstferien andauern“, ergänzt Bürgermeister Bernd Frey (SPD). Bei der Erneuerung des Dachs für rund 520.000 Euro wird eine komplette Innen- und Außendämmung verbaut, die dafür sorgen soll, dass es im Sommer nicht zu heiß in den Räumen unterm Dach werden soll. Zudem werde im Winter deutlich Heizenergie eingespart. „Das geht schon in die Richtung Passivhaus, wir erwarten eine deutliche Ersparnis bei den Heizkosten“, sagt Lill. „Positiv ist für die Verbandsgemeinde, dass wir das Projekt mit 90 Prozent bezuschusst bekommen. Das Geld fließt aus dem Konjunktur-Paket 3.2“, so Frey.

Neue EDV-Leitungen verlegt

Ausgetauscht werden auch die Fenster, die Böden und der komplette Innenausbau. „Im Prinzip wird das komplette Gebäude kernsaniert. In diesem Zusammenhang werden auch die EDV-Leitungen neu verlegt, um den Anforderungen einer digitalen Schule gerecht zu werden. Auch alle anderen Versorgungsleitungen werden erneuert“, so Lill. „Geprüft haben wir zudem die Möglichkeit, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zu installieren, was sich allerdings wirtschaftlich nicht darstellen lässt. Die Dachgauben auf dem westlichen und östlich Dach stehen dem im Weg“, sagt Frey. „Trotz all der Arbeiten wird der Schulbetrieb nach den Ferien wohl wieder normal anlaufen, sofern die Corona-Bedingungen dies zulassen.“

Bereits seit sieben Jahren wird immer wieder am Kerzenheimer Schulhaus gearbeitet. Im ersten Abschnitt wurden die Küche und der Speiseraum aus dem Keller in das Erdgeschoss geholt. Der zweite Bauabschnitt umfasste die Sanierung der Schulsäle im Erdgeschoss, die alle auf den neusten Stand gebracht worden sind und somit modernen Unterrichtsanforderungen gerecht werden. Mit dem zweiten Bauabschnitt wurde auch der behindertengerechte Zugang für das Erdgeschoss geschaffen, denn unter anderem dient die Schule für die Kerzenheimer auch als Wahllokal.