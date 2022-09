Die Kreismülldeponie zwischen Eisenberg undHettenleidelheim ist sicher. Diese Feststellung traf Hado Reimringer, Chef der Umweltabteilung des Donnersbergkreises, ja neulich im Rat der Verbandsgemeinde. Er verrät, wie es um die Nachsorge der stillgelegten Deponie bestellt ist.

Offiziell war die Kreismülldeponie von 1973 bis 1999 in Betrieb, schon vorher aber wurde in dem ehemaligen Ton-Abbaugebiet unkontrolliert Müll abgelagert. Erst mit dem Abfallgesetz und der Einführung einer geregelten Müllabfuhr bekam die Lagerung des Hausmülls in dem damals 20 bis 25 Meter tiefen Loch eine Struktur. Die Stadt Eisenberg war zunächst für die Deponie verantwortlich, bevor 1978 der Betrieb eben jener an den Donnersbergkreis überging. Ab 1992 wurde kein Hausmüll mehr angenommen, bis 1999 nur noch Abfälle aus gewerblichen Produktionen.

Zur Jahrtausendwende begann die sogenannte Stilllegungsphase, sechs Jahre später war die Deponie endgültig zu und wurde komplett abgedichtet. Seither läuft die vom Gesetzgeber vorgeschriebe 30-jährige Nachsorgephase. Schätzungsweise sind hier 1,1 Millionen Kubikmeter Müll und Altsande gelagert. Um die hierbei bei der Verrottung entstehenden Methangase und Wasser in den Griff zu bekommen, wurden 19 Beobachtungsbrunnen gebohrt, aus denen alle sechs Monate die Inhaltsstoffe des Wassers untersucht werden.

Weniger Methangas

Aktuell zeigen sich keine nennenswerte Veränderungen der gemessenen Werte, so Reimringer. Man könne aber ein Absinken der zulässigen Grenzwerte erkennen. Auch das Grundwasser spielt eine Rolle: Seit 2000 ist der Grundwasserspiegel um 15 Zentimeter gesunken, Tendenz weiter fallend. Die entstehenden Methangase werden – soweit möglich – durch ein Rohrsystem zu einer sogenannten Schwachgasfackel geleitet, die ein Verbrennen mit relativ geringer Methangaskonzentration zulässt. Das Gas wird anschließend mit einer Temperatur von 1000 Grad Celsius verbrannt. Die 22 vorhandenen Gasbrunnen werden permanent überwacht und auch hier ist erkennbar, dass der Anteil an Methangas rückläufig ist.

Das sich ansammelnde Sickerwasser wird in den Sickerwasserspeicher, der im vergangenen Jahr erneuert wurde, geleitet. Hinzu kommt noch das Sickerwasser vom Müllumschlagplatz auf dem Deponiegelände. Alle Fahrzeuge der regulären Müllabfuhr aus dem gesamten Donnersbergkreis bringen ihre Ladung nach Eisenberg. Hier wird dann der gesammelte Müll in Großraum-Sattelzüge verladen, die dann zur Müllverbrennungsanlage nach Mainz gebracht werden.

Auch das Sickerwasser wird, nicht zuletzt wegen der immer weniger anfallenden Niederschläge, geringer, so Reimringer. Zwischen 2012 und 2022 sind rund 18.000 Kubikmeter angefallen, die in Tankzügen nach Mainz gebracht wurden. In der dortigen Müllverbrennungsanlage wird die Ladung gezielt beim Müllverbrennungsprozess in die Brennkammer eingesprüht. Die hohen Temperaturen verbrennen die Schadstoffe und das Wasser wird zur Kühlung der Rückschubroste eingesetzt, auf denen der eingebrachte Müll verbrannt wird.

Blick in die Zukunft

Wie es mit der Nachsorge weiter geht? Reimringer sagt, dass bis zum Jahr 2055 insgesamt rund 5,4 Millionen Euro an Rückstellungen zur Verfügung stehen. Jährlich werden zwischen 200.000 und 250.000 Euro aus den Rückstellungen notwendig sein, um wichtige Nachsorgemaßnahmen abzusichern. Hierzu zählen die Sickerwasserentsorgung, Grund- und Sickerwasseruntersuchungen, die Behandlung von Deponiegas und die Unterhaltung der Oberflächenabdichtung. Auch die Unterhaltung der Infrastruktur wie Straßen, Wege, Zäune, Waage und Betriebsgebäude zählen hierzu.