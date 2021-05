Die romantischste Geste am kommenden Valentinstag: Einen lokalen Blumenhändler unterstützen und damit nicht nur seinen Liebsten eine Freude bereiten. Vier Floristen aus dem Donnersbergkreis verraten ihre Tipps, die beim Blumenkauf beherzigt werden sollten.

Liebe lässt sich nicht nur in den drei kleinen Worten zeigen, sondern auch mit Aufmerksamkeiten – etwa in Form von Blumen. Und welcher Tag würde sich dazu besser eignen als der Valentinstag? Am Sonntag ist es soweit. Tipp Nummer eins: Männer sind spontane Wesen, die Geschenke gerne auf den letzten Drücker besorgen. Wer seinen Liebsten eine Freude mit einem Valentins-Strauß bereiten möchte, sollte sich das vorher überlegen, denn mit halb verwelkten Rosen von der Tankstelle lässt man(n) keine Herzen höher schlagen.

Tipp Nummer zwei: Bestellen! Nicht nur weil Sonntag ist, sondern vor allem aufgrund der Pandemie. Die Blumenläden haben seit Mitte Dezember geschlossen, arbeiten aber auf Vorbestellung. Ob per Telefon, Mail oder Whatsapp hängt von Laden zu Laden ab. Mit einer rechtzeitigen Order bis Mitte der Woche erleichtert man den Blumenhändlern die Arbeit im Lockdown enorm: Sie können so ihre Einkäufe im Großmarkt zu dieser Ausnahmezeit besser kalkulieren und das Abholen der Sträuße infektionssicher koordinieren, weiß Bärbel Fuhrmann vom Blimmelche in Kirchheimbolanden: „Sträuße binden ist ein Handwerk, das Liebe, Kreativität und Leidenschaft bedarf. Schöne Dinge brauchen eben etwas Zeit.“

Eukalyptus-Grün im Trend

Und weil einfach in den Laden marschieren und einen der vorgebundenen Sträuße auswählen dieses Jahr nicht funktioniert, ist hier Tipp Nummer drei: Wer entschieden hat, ob und wo er einen Strauß bestellen möchte, sollte als Nächstes überlegen, wie dieser aussehen soll. „Es gibt zwei Arten von Männern. Die einen wissen ganz genau, was die beschenkte Person mag. Und die anderen sagen ,Machen Sie einfach mal’“, lacht Claudia Hinzen, Floristin in der Gärtnerei Scheit in Alsenz. Wer zur Kategorie zwei gehört, dem helfen die lokalen Fachfrauen gerne weiter: Sprichwörtlich ein Evergreen und etwas traditioneller sind rote Rosen – ideal für Ehefrau, Mutter oder Oma.

„Der Trend geht aber momentan zu Rosa“, so Heike Klein von Blumen Klein in Rockenhausen.

Das Beste daran: Die sind meistens sogar etwas preiswerter als die rote Variante. Außerdem ist aktuell Eukalyptus-Grün Trend, so Fuhrmann. Wer es also moderner mag, sollte am Telefon nach Pastell und gedeckteren Tönen fragen. Womit man außerdem immer goldrichtig liegt, ist die Lieblingsfarbe der Beschenkten oder kunterbunten Frühlingssträußen. „Die machen einfach immer gute Laune“, so Hinzen.

Ungerade Blumenanzahl gewünscht

Doch nicht nur die Blütenfarbe, sondern auch die Blume an sich sollte wohl überlegt sein, denn es muss nicht immer die klassische Rose sein. So sind zum Beispiel Chrysanthemen abwechslungsreiche Blüten in Sträußen, und Frühblüher wie Tulpen bringen etwas Frühling ins Haus. Im Trend liegen außerdem locker gebundene Wald- und Wiesensträuße. Nur eine Blume hat in einem Valentinsstrauß nichts zu suchen, weiß Hans-Peter Dech vom Blütenzauber in Sippersfeld und Winnweiler: Nelken. Obwohl die im 15. Jahrhundert als Symbol der Liebe galten, findet man sie heute vor allem an einem Ort: auf Friedhöfen.

Wenn die Optik steht, muss zuletzt noch die Üppigkeit des Straußes entschieden werden. Denn auch dabei gibt es kleine Stolperfallen, erzählt Lisa Denowell vom Blütenzauber: Oft symbolisiert die Anzahl der Rosen etwas, doch sechs Ehejahre hin oder her: Eine gerade Zahl an Blumen, so der Brauch, bringe Unglück, erklärt sie. Deshalb immer ungerade Zahlen an Blumen verschenken. Für Floristen selbst hat die Zahl noch einen anderen Hintergrund: Mit einer ungeraden Blumenanzahl lassen sich schönere, rundere Sträuße binden. Und natürlich gilt: Je größer das Budget, desto üppiger der Strauß.

Vertrauen in den Floristen haben

Außerdem bieten viele Floristen spezielle Angebote zum Valentinstag an. So gibt es beim Blütenzauber etwa einen Strauß und eine Flasche Winzer-Secco im Kombi-Paket für den Tag der Verliebten. Wer mit all den Entscheidungen überfordert ist, für den hat Fuhrmann einen letzten Tipp: „Habt Vertrauen in das Handwerk des Floristen! Wir machen Beruf mit Leidenschaft und haben ein gutes Gespür für die Kunden. Manchmal kennt man ja sogar die Beschenkte persönlich und weiß, was ihr gefällt.“

Zu guter Letzt gilt: Abhol- oder Liefertermin abklären! Manche Blumenhändler haben nur bis Samstag geöffnet, andere sind auch am Sonntag erreichbar oder liefern sogar aus. Falls der Blumenstrauß noch durch die Nacht gebracht werden muss, gilt wie immer: Blumen schräg anschneiden, damit sie Wasser ziehen können, am Morgen das Wasser wechseln, da es die Raumtemperatur annimmt und Blumenfrisch dazu geben. Schon steht dem Valentinsglück nichts mehr im Wege.

Lokale Händler unterstützen

Mit einem Valentinsstrauß kann man in diesem Jahr übrigens nicht nur den Liebsten eine Freude, sondern auch den lokalen Blumenhändlern: Wie viele andere Einzelhändler sind auch sie von der Pandemie gebeutelt. Zwar bieten die Floristen im Kreis Bestellservices an, das reguläre Geschäft ersetze das aber nicht, resümiert Dech: „Man merkt, dass öfter Blumen unabhängig von Anlässen bestellt werden, einfach, um einer Freundin oder der Oma einen lieben Gruß zu schicken. Aber die Feste sind natürlich komplett weggebrochen.“

Nach zwei Lockdowns und einem mauen Jahr, in dem größere Aufträge ausfielen, ist der kommende Valentinstag der erste Tag, an dem sich die Floristen ein gutes Geschäft erhoffen: „Der Valentinstag ist mit dem Muttertag zusammen der umsatzstärkste Tag im Jahr“, erklärt Dech. Für die Floristen bedeutet das mehr als nur ein paar zusätzliche Blumensträuße, so Fuhrmann: „Wir brauchen die Umsätze an diesen Tagen, um das Geschäft zwölf Monate im Jahr aufrecht erhalten zu können.“ Denn über eine Aufmerksamkeit in Form von Blumen freut sich aktuell nicht nur die Liebste, sondern auch die Mutter, Oma oder Lieblingstante, die man seit dem Lockdown-Beginn nicht mehr gesehen hat.