Die RHEINPFALZ-Leser waren fleißig: Viele gute Vorschläge folgten auf unseren Aufruf, uns Ihren ganz persönlichen Donnersberger Sporthelden der Coronakrise zu melden. Gesucht wurden Vereine, Teams, Einzelsportler oder Ehrenamtler, die es verdient haben, für ihr besonderes Engagement ausgezeichnet zu werden. Zehn Kandidaten stehen nun zur Wahl. Vom 6. bis 16. April werden sie in Porträts vorgestellt. Ab 17. April können Sie, liebe Leserinnen und Leser, abstimmen.

Die RHEINPFALZ und der Donnersbergkreis suchen den „Sporthelden der Coronakrise“. In den nächsten beiden Wochen werden die Kandidaten sowohl in der RHEINPFALZ als auch per Video auf der lokalen Facebook-Seite der RHEINPFALZ vorgestellt. Dann folgt die Leser-Abstimmung.

Der Hintergrund

Normalerweise würde in dieser Zeit die Wahl zur Donnersberger Sportlerin, zum Sportler und zur Mannschaft des Jahres stattfinden. Das ist in diesem Jahr schwer möglich. Nicht nur, weil Veranstaltungen wie eine Ehrung momentan nicht möglich sind, sondern gerade, weil coronabedingt im vergangenen Jahr kaum Wettkämpfe ausgetragen wurden, die Sportler aus dem Donnersbergkreis deshalb gar nicht die Möglichkeit hatten, sich zu zeigen und zu beweisen.

Wir haben uns deshalb entschieden, dass auch die Wahl in diesem Jahr, wie das gesamte Geschehen im Sport, ganz anders ablaufen wird als sonst. Statt der Sportler werden die Menschen im Hintergrund ausgezeichnet, die alles dafür getan haben und immer noch tun, dass es trotz Corona Training gibt, die Menschen in Bewegung bleiben und weiter hoffen können.

Wir haben Sie dazu aufgerufen, uns Ihre Helden vorzuschlagen, die sich selbstlos für andere einsetzen und Ihnen Mut machen. Viele tolle und verschiedene Projekte aufseiten der Donnersberger Vereine wurden genannt. Sie haben zum Beispiel Online-Trainings ins Leben gerufen, sich mit kleinen Weihnachtsaktionen bei ihren Mitgliedern im Gespräch gehalten, sich durch Challenges gegenseitig motiviert.

Der Ablauf

So stehen nun zehn Vereine zur Wahl, die wir Ihnen in den kommenden Tagen vorstellen werden. Von 6. bis 16. April wird jeweils ein Kandidat in der RHEINPFALZ vorgestellt. Die Texte sind auch online auf der lokalen Facebookseite der RHEINPFALZ zu finden, verlinkt dazu gibt es ein Video, das noch einmal genauer zeigt, was der potenzielle Sportheld geleistet hat oder noch leistet.

In der RHEINPFALZ-Ausgabe von Samstag, 17. April, wird es eine Sonderseite geben, auf der alle zehn Kandidaten zusammengefasst präsentiert werden. Ab dann läuft auch die Wahl per Abstimmung der Leserinnen und Leser. Dafür gibt es einen Coupon zum Ausschneiden und Ankreuzen, den Sie per Post an die RHEINPFALZ-Redaktion, Schlossstraße 8, 67292 Kirchheimbolanden senden können. Alternativ kann über die Homepage der RHEINPFALZ die eigene Stimme einmalig abgegeben werden. Auf der Homepage finden Sie dann noch einmal gesammelt alle Kandidaten-Porträts und Videos und gelangen dort auch zur Abstimmung.

Die Ehrung

Bis Sonntag, 9. Mai, kann abgestimmt werden, ehe ausgezählt wird, wer es aufs Treppchen schafft. Alle nominierten Helden werden mit Geldpreisen der Sparkasse Donnersberg und Greiner Schaltanlagen ausgezeichnet. Auch alle Leser, die über die Coupons oder online abstimmen, kommen in einen Lostopf und haben die Chance, selbst etwas zu gewinnen: DIE RHEINPFALZ verlost ein Tablet.

Die Kandidaten

- TSG Grün-Weiß Kirchheimbolanden

- FV Rockenhausen

- Judo-Abteilung des TV Kirchheimbolanden

- Vikings Muay Thai Marnheim

- TSG Zellertal

- SV Börrstadt

- TSG Eisenberg

- TuS Steinbach

- Frauenteam des TuS Münchweiler

- Ju-Jutsu-Abteilung des TV Kirchheimbolanden