Die Pro-Kopf-Verschuldung in Ramsen liegt über den Landesdurchschnitt, daran wird sich so schnell nichts ändern. Doch der neuen Doppelhaushalt, den der Gemeinderat jetzt verabschiedet hat, der verspricht zumindest etwas Entspannung.

Die gute Nachricht vorweg: Die Gemeinde Ramsen muss weder 2023 noch 2024 neue Schulden am Kreditmarkt machen, um ihren Aufgaben zu stemmen. Defizite im Haushalt bleiben trotzdem. 2023 stehen den Einnahmen von etwas mehr als 2,4 Millionen im Ergebnishaushalt 2,6 Millionen Ausgaben gegenüber, sodass 216.558 Euro Fehlbetrag ausgewiesen werden müssen. 2024 sind es nur 115.304 Euro bei knapp 2,5 Millionen Einnahmen und etwas mehr als 2,6 Millionen Euro Ausgaben. Im Finanzhaushalt allerdings bleiben Überschüsse, denn dort 98.130 Euro Ertrag im Jahr 2023 und immerhin noch 38.000 Euro in 2024 in der Finanzplanung erwartet.

Möglich wird das, weil die Gemeinde Bauplätze verkaufen kann, einmal im Baugebiet Gäßjespfad, für das im späteren Sitzungsverlauf der Satzungsbeschluss gefasst wurde und dann auch noch zwei Bauplätze in der Bergstraße, die von der Gemeinde verkauft werden sollen. 225 Euro Pro Quadratmeter Mindestgebot müssen potenzielle Käufer aufbringen, wenn sie diese Flächen am Ortsrand haben möchten. Das erschien vor allem zwei Vertretern der örtliche FWG zu wenig. Sie wollen von einstimmig gefassten Beschlüssen der Ausschüsse abweichen und höhere Gebote einfordern, was allerdings keine Mehrheit fand. 264.000 Euro als Verkaufserlöse für die Bauplätze in der Bergstraße sind im Haushalt eingepreist, eine Million für die Areale im Gäßjespfad. Dort hofft die Gemeinde 2024 nochmals 300.000 Euro zu erzielen.

Straßensanierungen einkalkuliert

Ansonsten umfassen die größeren Investitionen den Abschluss des Baugebiet Pfaffenhecke mit der Straße Am Eisbach, wo 120.000 Euro verbaut werden, etwa 920.000 Euro Erschließungskosten für das Baugebiet Gäßjespfad und 92.370 Euro für die zwei Plätze in der Bergstraße. Investiert wird – allerdings mit Wiederkehrenden Beiträgen – auch in die Sanierung der Wiesenstraße, für die 2024 für den zweiten Bauabschnitt 400.000 Euro eingepreist sind. Gebaut wird seit dieser Woche in dieser Ecke der Stumpfwaldgemeinde.

Ansonsten tilgt die Gemeinde ihre Schulden, jeweils mehr als 81.000 Euro in den kommenden beiden Jahren, sodass voraussichtlich Ende 2024 die Gemeinde nur noch knapp 1,4 Millionen Euro Schulden am Kreditmarkt hat. Allerdings sind in dieser Summe nicht die Kassenkredite der Gemeinde bei der VG berücksichtigt, mit denen erstere ihre laufenden Geschäfte wie mit einer Art überzogenem Girokonto am Laufen hält.