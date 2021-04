Der erste Abschnitt beim Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Eisenberg ist fertig. Doch jetzt gibt es Probleme. Während der Erweiterung der Fahrzeughalle wurde festgestellt, dass unter zwei Stellplätzen für Feuerwehrautos der Beton hohl ist und erneuert werden muss. Voraussichtlich 80.000 Euro Mehrkosten kommen auf die Verbandsgemeinde zu.

Derzeit laufen bereits Arbeiten, um den Beton bis zur zweiten Bewehrung von Hand abzutragen. „Das muss möglichst erschütterungsfrei passieren, eingesetzt werden können deshalb nur kleine Maschinen und nur wenige Mitarbeiter“, erklärt Steffen Aufschneider, der für die Verbandsgemeinde die Baumaßnahme am Eisenberger Gerätehaus betreut.

Im Funktionsgebäude, also dort, wo sich die Funkzentrale und die Aufenthaltsräume der Wehr befinden, sind die Arbeiten weitgehend abgeschlossen. Die Einsatzzentrale ist deutlich größer geworden, da eine Trennwand entfernt wurde. Die großen Fenster lassen jetzt viel Licht in den Raum. Die komplette Gebäudetechnik wurde erneuert, der Schulungsraum ist auch bereits modernisiert worden, die Toiletten und Duschen sind neu. „Erstmals gibt es im Feuerwehrgerätehaus nach Geschlechtern getrennte Sanitärräume“, sagt Aufschneider.

Fahrzeughallen als große Herausforderung

Im zweiten Bauabschnitt geht es überwiegend um die Fahrzeughalle. Hier liegt derzeit das Hauptproblem, denn der Austausch des Betonbodens verzögert alle Arbeiten um mindestens vier Wochen. „Der gesamten Boden in zwei Fahrzeughallen wird ausgebaut, der Beton abgestemmt bis auf die untere Eisen-Bewehrung. Der komplette Baustahl muss anschließen sandgestrahlt werden, bevor eine neue Betontragschicht eingegossen wird“, erklärt Aufschneider. Für die Arbeiten sei es auch nötig, dass im Keller alles ausgeräumt wird, um die Decke zu stützen.

Das bedinge, dass die Feuerwehr wieder einmal mit anpacke, um den permanenten Umzug von Inventar und Ausstattung sicherzustellen. „Irgendwo steht immer etwas im Weg“, sagt Aufschneider. Bürgermeister Bernd Frey (SPD) ergänzt: „Die Kameraden der Feuerwehr halten durch ihren Einsatz und viele Tätigkeiten, die kaum jemand außerhalb der Wehr registriert, ständig die Einsatzbereitschaft aufrecht und sorgen zusätzlich dafür, dass es auf der Baustelle läuft. Das kann gar nicht hoch genug gewürdigt werden.“

Bis Mitte des Jahres soll der zweite Bauabschnitt, zu dem auch der Einbau der neuen Hallendecke mit Dämmung und die Beschichtung des Bodens der Fahrzeughalle gehört, bewältigt sein. Ab Juli geht es an den dritten Bauabschnitt, dessen wichtigster Schritt die Errichtung des neuen Umkleidebereichs und der Ausbau des Jugendraums für den Feuerwehrnachwuchs ist. Hingen bislang die Einsatzkleider an Ständern hinter den Fahrzeugen, können die Wehrleute sich künftig in gesonderten Umkleideräumen vor und vor allem nach dem Einsatz umziehen. „Damit wird die Trennung in sogenannte Schwarz- und Weiß-Bereiche erreicht, die heute in Gerätehäusern Standard ist“, erklärt Aufschneider.

Zusammenarbeit mit Göllheim

Was der Verbandsgemeinderat auch entscheiden muss, ist die Vergabe für die neue Einrichtung der Atemschutzwerkstatt, die künftig in enger Abstimmung zusammen der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Göllheim unterhalten wird. Die Tätigkeiten für den Atemschutz ergänzen sich: Beide Verbandsgemeinden halten jeweils Geräte und Werkzeug bereit, das es in der jeweils anderen nicht gibt. Der gemeinsame Gerätewart, den die Verbandsgemeinden zusammen finanzieren, soll in dieser Werkstatt optimale Arbeitsbedingungen vorfinden.

Durch die Zusammenarbeit der Feuerwehren kommt das Eisenberger Gerätehaus künftig auch ohne Schlauchwaschanlage aus, die benutzten Schläuche werden in Göllheim gereinigt. Ein großer Wunsch der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Eisenberg wäre, dass die Atemschutzstrecke, ein Übungsparcours für Atemschutzgeräteträger, in Eisenberg eingerichtet wird. Darüber laufen Gespräche auf Kreisebene, denn schon bislang gab es eine Übungsstrecke in Eisenberg, die einst von den Wehrleuten eingerichtet wurde. Insgesamt werden in den Umbau des Feuerwehrgerätehauses 1,8 Millionen Euro investiert, von denen rund zwei Drittel ausgegeben sind.

Termin

Der Auftrag für die Sanierung soll heute, ab 18.30 Uhr, im Verbandsgemeinderat vergeben werden.