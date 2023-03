Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie sind die Naturschutzorganisationen in der Region durch die Pandemie gekommen? Es geht in Runde zwei unserer Serie zum Theman. In diesem letzten Teil der Reihe standen uns Pollichia und Greenpeace Rede und Antwort.

So läuft es bei Pollichia

Die Pollichia ist ein Verein für Naturforschung, Naturschutz und Umweltbildung und mit ihren 2279 Mitgliedern überwiegend in Rheinland-Pfalz aktiv. „Wir freuen