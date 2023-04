Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil sie „schon immer mal vorbeikommen“ wollte, aber auch weil es sie interessierte, mit welchen Strategien sich ein kleines Unternehmen in der Corona-Krise behauptet, besuchte Daniela Schmitt (FDP), Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium, die Kaffeemanufaktur Weidmann in Kirchheimbolanden. Inhaberin und Röstmeisterin Christine Weidmann hatte in der Tat so einiges zu erzählen.

Zwar hatte Weidmann ihre Manufaktur mit Verkauf in der Mühlstraße die ganze Zeit geöffnet, Kunden kamen allerdings so gut wie keine, wie sie sagt. Mit dem Ausfall von