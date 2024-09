Das erste „Sky Sound Festival“ auf dem Gelände des Flugsportvereins Imsweiler war ein voller Erfolg. „Wir möchten mit dieser Veranstaltung besonders ein jüngeres Publikum ansprechen und für den aktiven Flugsport begeistern“, erklärte Achim Schlee, Vorsitzender des Flugsportvereins. Deshalb gab es neben der Musik an zwei Abenden auch zahlreiche fliegerische Attraktionen. Am Freitag sorgten die Bands „Mount Thunder“ und „Magic“ mit einer Mischung aus Hard Rock und Party Rock für Stimmung. Am Samstag kamen Fans des Alternativ-Rocks mit „Mathildas Fear“ auf ihre Kosten, und Hits der 1980er und 90er rundeten den Abend ab.

Der Familientag am Samstag bot eine Vielzahl an Attraktionen für Groß und Klein. Die Feuerwehren aus Imsweiler und Winnweiler sowie der Katastrophenschutz präsentierten ihre Einsatzfahrzeuge und boten den Kindern die Möglichkeit, mit einer Handspritze einen simulierten Hausbrand zu löschen. Ein Höhepunkt waren die Rundflüge, die der Verein mit seinen eigenen Ultraleichtflugzeugen sowie einem Hubschrauber anbot. In einem der Hangars wurden Modellflugzeuge ausgestellt, die später bei waghalsigen Flugmanövern, inklusive Loopings, in Aktion zu bewundern waren. Das Festival lockte zahlreiche Besucher an.