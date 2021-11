Die viel genutzte, aber in die Jahre gekommene Skaterbahn auf dem Schillerhain wird auf Vordermann gebracht. 25.000 Euro hat der Stadtrat auf Antrag der CDU-Fraktion einstimmig für die Sanierung freigegeben. Wie man sich in Begehungen und Gesprächen mit Nutzern habe überzeugen können, sei die Asphaltfläche mit den Jahren deutlich rauer und unebener geworden, was das Befahren auf Rollen schwieriger und die Verletzungsgefahr größer mache, führt die CDU an. Es habe auch bereits Unfälle gegeben.

Es sei möglich, diese Fläche ähnlich einem Holzboden abzuschleifen, was bei Angeboten zwischen 5000 und 8000 Euro deutlich günstiger käme als eine Erneuerung. Gealtert durch Umwelteinflüsse seien aber ebenfalls die Beton-Objekte. Abplatzungen an der Oberflächenbeschichtung und eindringende Feuchtigkeit könnten langfristig durch Korrosion der Stahleinlagen den Betonkern schädigen. Für eine sachgerechte Instandsetzung könnten Kosten von etwa 15.500 Euro anfallen. Die Skaterbahn war im Jahr 2007 eröffnet worden.