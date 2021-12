Aufgrund der aktuellen Corona-Situation werden Sitzungen der Kreisgremien bis auf weiteres in digitaler Form stattfinden. Das teilt die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung mit. Bürgerinnen und Bürger, die die Sitzungen verfolgen möchten, können sich per E-Mail an sitzungsdienst@donnersberg.de anmelden. Im Dezember stehen noch der Schulträgerausschuss am Donnerstag, 9. Dezember, um 15 Uhr und der Kreistag am Mittwoch, 15. Dezember, ebenfalls um 15 Uhr an.