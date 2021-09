Die Ortsgemeinde Sippersfeld zeigt Interesse am Sonderprogramm „Stadt und Land“. Mit hohen Fördermittel sollen geeignete Wirtschaftswege radfahrgerecht gestaltet werden, einschließlich einer durchgängigen Beschilderung.

Der Gemeinderat sieht drei Kandidaten für dieses Förderprogramm des Bundes, darunter auch eine Wegeverbindung durch den Staatsforst in Richtung Neuhemsbach. Wichtig in einem solchen Konzept sei auch eine entsprechende Erschließung nach Gonbach, so die Ratsmitglieder. Nach den Erläuterungen durch die Ortsbürgermeisterin Martina Lummel-Deutschle (FWG) entschied das Gremium als einen ersten Schritt eine Kostenermittlung. Auf dieser Grundlage soll denn der Förderantrag gestellt werden.