Braucht man in der Konrad-Adenauer-Straße in Eisenberg überhaupt noch eine zweite Ampel? Diese Frage hat den städtischen Ausschuss für Bau – und Umwelt beschäftigt.

In der Konrad-Adenauer-Straße in Eisenberg gibt es zwei Ampelanlagen. Während eine davon (Höhe Schulstraße) nach Angaben der Stadt auf dem aktuellen technischen Stand sei, sei die andere (Höhe Goethestraße) in die Jahre gekommen. Diese Anlage ist über 20 Jahre alt. Beigeordnete Sissi Lattauer (SPD), die in Vertretung des Stadtbürgermeisters die Ausschusssitzung leitete, informierte, dass es hierfür keine Ersatzteile mehr geben würde und man stattdessen die Anlage auf neueste LED-Technik umbauen könnte. Kosten: rund 18.000 Euro.

In der ausführlichen Debatte wurden neben den technischen Aspekten auch die Sinnhaftigkeit von zwei Ampeln besprochen. Helmut Linke (SPD) warf die Frage auf, weshalb die Ampeln, und das gelte auch für die Anlage in der Kerzenheimer Straße, 24 Stunden in Betrieb seien. Schließlich könne man an dieser Stelle auch Energie einsparen. Manfred Boffo (FWG) stellt diese Ampeln grundsätzlich in Frage. Diese Anlagen seien zu Zeiten gebaut worden, als die Konrad-Adenauer-Straße praktisch die Ortsumgehung von Eisenberg war. Also zu Zeiten, in denen der komplette Durchgangsverkehr inklusive Sattelzüge über diese Strecke geleitet wurde. Damals wollte man mit den Ampeln vor allem den Anwohnern im Neubaugebiet Wingertsberg mehr Sicherheit bieten. Heute sei die Lage aber komplett anders. Durch die durchgängige Ortsumgehung von Göllheim bis zum Ostrand von Eisenberg sei das Verkehrsaufkommen deutlich geschrumpft.

Erwin Knoth (FWG) hat beobachtet, dass die meisten Menschen die Straße überqueren, ohne die Ampel zu nutzen. Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde auch die Frage aufgeworfen, weshalb eigentlich im weiteren Verlauf der Konrad-Adenauer-Straße noch nie eine Ampel war, obwohl in angrenzenden Wohngebieten auch viele Menschen leben. Für Karsten Schilling (parteilos) war diese Diskussion ohne Faktenlage nicht zielführend. Er forderte, dass man eine Verkehrszählung macht und Daten sammelt. Jonny Scheifling (FWG) machte folgenden Vorschlag: „Wir lassen die Ampel so lange laufen, bis sie kaputt ist.“ Danach soll man sie abbauen und einen Fußgängerübergang installieren.