Die beliebte Simon & Garfunkel Revival Band kommt mit ihrem Programm „Feelin’ Groovy“ am Dienstag, 20. Dezember, ab 20 Uhr in die Stadthalle an der Orangerie in Kirchheimbolanden.

In ihrem Programm „Feelin’ Groovy“ präsentieren die Musiker Michael Frank und Guido Reuter aus Erfurt die schönsten Songs des Kult-Duos. Dazu gehören traumhafte, leidenschaftliche Balladen wie „The Sound Of Silence“ oder „Bright Eyes“, Klassiker wie „Bridge Over Troubled Water“ „Mrs. Robinson“, „The Boxer“ oder „El Condor Pasa“ und „Cecilia“. Auch Stücke aus der Zeit, als Paul Simon und Art Garfunkel getrennte musikalische Wege gegangen waren, sind im Programm, darunter „Diamonds on the Sole of her Shoes“ und „You can call me Al“.

Karten im Vorverkauf gibt es in Kirchheimbolanden in der Stadthalle an der Orangerie, Telefon 06352 7504777 und bei Officestar Enders, Telefon 06352 9170800 oder online beim RHEINPFALZ-Ticketservice.