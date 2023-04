Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei der Bundestagswahl am 26. September wurde der Briefwahlbezirk Eisenberg 1001 als repräsentativ für die Wahlstatistik ausgewählt. Darüber sprach Hermann Schäfer mit Silvia Steinbrecher-Benz, die bei der VG-Verwaltung unter anderem für die Organisation der Wahl verantwortlich ist.

Wie viele Wahllokale gibt es bei der Wahl in der VG?

In Eisenberg sind vier Urnenwahllokale und zwei Briefwahlbezirke eingerichtet. In Kerzenheim zwei Urnenwahllokale und