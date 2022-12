Am Samstag, 31. Dezember, findet in der protestantischen Peterskirche in Kirchheimbolanden wieder ein Silvesterkonzert als kirchenmusikalischer Jahresausklang statt.

Die Instrumente in dem diesjährigen Konzert, das um 22 Uhr beginnt, sind Sopran- und Altblockflöte sowie Querflöte und Orgel. Als Flötenspielerin wirkt Katharina-Maria Jalali aus Alzey mit, die unter anderem auch in der Kreismusikschule unterrichtet. Sie studierte Blockflöte in Berlin und Frankfurt und Alte Musik in Amsterdam. An der Steinmeyer-Orgel von 1917 wird Martin Reitzig zu hören sein. Das Programm steht unter dem Motto „festlich, besinnlich und virtuos“ und enthält Werke vom Barock bis zur Moderne. Gespielt werden unter anderem van Eyck, Corelli, Bach, Händel, Haydn und Schubert. Darüber hinaus kündigen die Veranstalter einige Überraschungen an. Der Eintritt ist frei.