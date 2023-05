Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das alte Jahr sollte nicht klanglos verklingen, das neue, was immer es bringen mag, nicht ohne musikalischen Gruß empfangen werden. Dazu haben Martin Reitzig (Orgel) und Heinz-Günter Nuck (Trompete) am späten Silvesterabend wieder aus fünf Jahrhunderten in Musik gefasste Stimmungen und Empfindungen geborgen, die man zu einem Jahreswechsel in diesen Tagen in sich tragen mag.

So reichte das Spektrum von der jubilierenden „Trumpet Voluntary“ von Jeremiah Clarke (1674-1707), in der Nuck die Trompete kraftvoll strahlen ließ, bis zum melancholisch-nachdenklichen