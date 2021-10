In Einselthum hat am Dienstag gegen 17.30 Uhr eine Maistrocknungsanlage gebrannt. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte sich in der Maschine ein Feuer entwickelt, wodurch das Edelstahlgehäuse in Brand geriet. Den Feuerwehren aus mehreren Verbandsgemeinden gelang es schnell, das Feuer unter Kontrolle bringen. Allerdings wurde die Statik der Maschine durch den Brand laut Polizei „erheblich beeinträchtigt“, weshalb der Bereich weiträumig abgesperrt wurde. Der Sachschaden wird auf 500.000 Euro geschätzt.