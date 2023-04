Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aus der Not machte Heike Reisinger vor 25 Jahren eine Geschäftsidee. Ihr Second-Hand-Laden mit Qualitätsware lockt längst auch gut situierte Kundinnen von weiter her an. Und die Inhaberin kann auch erklären, warum Männer ihrer Generation häufig Modemuffel sind.

Massenware? – Fehlanzeige! Im Second-Hand-Laden „Glücksgriff“ in Alsenbrück-Langmeil wird für Mode-liebhaberinnen jeder Einkauf zu einem Erlebnis. Dass sich