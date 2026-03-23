Der SV Kirchheimbolanden holt den fünften Dreier in Serie. Gegen Hinterweidenthal trat das Team dominant auf. Nun will der SVK einen Titelkandidaten ärgern.

Der SV Kirchheimbolanden gewinnt in der Fußball-Landesliga West weiter. Das Team von Spielertrainer Timo Riemer besiegte am Wochenende zu Hause den SV Hinterweidenthal mit 3:0 (2:0) und baute seine Siegesserie damit auf fünf Spiele aus. „Es macht gerade wirklich Spaß, auf dem Platz machen wir es extrem gut. Wir können die Restsaison befreit aufspielen“, sagte der Kirchheimbolander Coach.

Der SV Kirchheimbolanden zeigte vor eigenem Publikum zunächst eine ganz starke Leistung. Vor 150 Zuschauern und bei Frühlingswetter hatten die Platzherren von Beginn an mehr Spielanteile. Der SVK erspielte sich gleich in der Anfangsphase gute Tormöglichkeiten. Christopher Egelhof erzielte nach einer schönen Kombination die 1:0-Führung für die Donnersberger (16.). Der SV Hinterweidenthal hatte vor allem mit dem Kirchheimbolander Spiel über die Außen große Probleme. Der SVK legte nach. Simon Bumb setzte sich außen durch und flankte in die Mitte, wo Yannick Krist, einlief, und zum 2:0 (32.) einköpfte. „Wir haben in den ersten 45 Minuten sehr gut gespielt. Die Mannschaft hat Ballkontrolle gehabt. Das einzige Manko war vielleicht, dass wir im ersten Durchgang nicht mehr Tore erzielt haben“, sagt Timo Riemer.

Nicht so dominant wie vor der Pause

Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Kirchheimbolander weiter das Geschehen. Allerdings waren die Donnersberger nun nicht mehr so dominant wie vor der Halbzeitpause. Hinterweidenthal kam aber kaum zu Chancen. „Wir haben wieder sehr gut verteidigt, das war sehr ordentlich“, befand Riemer. Vier Minuten vor dem Ende gelang dann Felix Reißmann die Entscheidung. Der Angreifer setzte sich mal wieder auf der Seite durch, flankte den Ball nach innen. Die vermeintliche Vorlage wurde dann aber zum Schuss, da ein Hinterweidenthaler Spieler das Spielgerät abfälschte. Sekunden später durfte Reißmann jubeln. Hinterweidenthals Keeper Jonas Jung war chancenlos. Der Ball zappelte im Netz des Tores der Südwestpfälzer (86.). Der SV Kirchheimbolanden führte mit 3:0. Dabei blieb es.

In der Tabelle stehen die Residenzstädter durch den erneuten Sieg weiter mit nun 31 Punkten auf dem sechsten Tabellenrang. „Nach oben geht jetzt wohl nichts mehr, aber wir fahren am kommenden Wochenende zu unserem Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten SC Hauenstein. Wir sind gut drauf und ich denke schon, dass wir in dieser Form in der Lage sind, den Favoriten mächtig zu ärgern“, sagt Riemer.

Die ehemalige Übermannschaft wartet

Der SC Hauenstein galt lange als Übermannschaft der Liga. Doch nach dem vergangenen Wochenende sind die Südwestpfälzer nur noch Zweiter. Die Hauensteiner kamen beim Tabellenfünften SV Rodenbach unter die Räder, verloren mit 2:5. In der Tabelle übernahm der VfR Baumholder den ersten Rang. „Die Hauensteiner wissen, dass sie nicht mehr so viele Punkte verlieren dürfen, wenn sie nicht Rang eins ganz verlieren wollen“, betont Timo Riemer. Mit einem Sieg am kommenden Wochenende könnte der SV Kirchheimbolanden den Rückstand auf Hauenstein auf sechs Punkte verringern. „Wir haben gar nichts zu verlieren, können locker aufspielen, der Druck wird beim SC Hauenstein liegen. Bei uns sind alle fit, wir freuen uns deshalb sehr auf diese Partie“, sagt Timo Riemer.