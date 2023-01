Der Fußballclub „Eiche“ Sippersfeld trauert um seinen Ersten Vorsitzenden Siegbert Daub. Der Sportler und Kommunalpolitiker starb am 16. Januar nach längerer heimtückischer Krankheit im Alter von 60 Jahren.

Der Fußball-Club „Eiche“ Sippersfeld war Daubs sportliche Heimat und er übernahm dort schon in jungen Jahren Verantwortung. Von 1980 bis 1982, 1986 bis 1988 und 1992 bis 1986 gehörte er dem Spielausschuss an. Dazwischen begleitete er andere Ämter, war Mitglied im allgemeinen Ausschuss (1984 bis 1986), Gesamtjugendleiter (1992 bis 1995) und stellvertretender Vorsitzender (1988 bis 1990). Zuletzt bekleidete er seit 2018 das Amt des Ersten Vorsitzenden und war zugleich Ehrenamtsbeauftragter.

1987 war Daub Mitbegründer des Fördervereins zur Unterstützung des Fußballclubs „Eiche“. Im Vordergrund steht dabei die Jugendarbeit. Seine Arbeit im Verein war geprägt durch neue Ideen – vom Bodybuilding-Wettbewerb über Biertage bis hin zu Tanzveranstaltungen und Apres-Ski-Partys.

Für Jugend, Verein und Wald

Während Daubs Amtszeit als Vereinsvorsitzender wurde die Planung für die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Leuchten angegangen. Im Sportheim wurde ein modernes Kühlhaus eingebaut. In die Aktion „Sippersfeld bewegt sich“ brachte er sich ebenfalls ein. Vom Sportbund bekam er 2022 die Ehrennadel in Silber, vom Südwestdeutschen Fußballverband 2019 die Vereinsehrennadel in Bronze.

Daub war auch politisch aktiv, unter anderem als Mitbegründer der Wählergemeinschaft „Wir.Machen.Gemeinsam“. Bei den Kommunalwahlen im Jahr 2019 wurde er in den Ortsgemeinderat gewählt und wurde Mitglied in verschiedenen Ausschüssen. Dabei setzte er sich besonders für die Jugend, die Vereine und den Sippersfelder Wald ein.