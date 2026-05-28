Im Entscheidungsspiel um die Vize-Meisterschaft hat Bolanden den TuS Ramsen besiegt und den Aufstieg perfekt gemacht. Nun soll eine feuchtfröhliche Abschlussfahrt folgen.

750 Zuschauer – das Entscheidungsspiel um die Vizemeisterschaft in der B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord am Mittwochabend war ein echter Zuschauermagnet. Beide Teams lieferten sich bei noch hochsommerlichen Temperaturen ein überaus spannendes Spiel. Letztlich durften auf dem Kunstrasenplatz in Göllheim die Spieler des TuS Bolanden jubeln. Das Team von Trainer Jörg Bechtel besiegte nach packenden 90 Minuten den TuS Ramsen mit 3:2 (1:1).

Damit ist der TuS Bolanden auch in die A-Klasse aufgestiegen – weil in der B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Süd der Meister TSG Kaiserslautern II nicht aufsteigen darf. Die erste Mannschaft der Lauterer ist aus der Bezirksliga in die A-Klasse abgestiegen und verhindert damit den Aufstieg der Zweiten. Anstelle der TSG II rückt der Süd-Vizemeister SG Trippstadt-Schmalenberg II direkt als Aufsteiger in die A-Klasse. Es kommt zu keiner Aufstiegsrunde zwischen dem Vize des Nordens und dem Zweiten des Südens.

Die Krönung für Jörg Bechtel

Der Aufstieg ist die Krönung für den Bolander Coach. 40 Jahre hat Jörg Bechtel nahezu jedes Wochenende auf dem Fußballplatz gestanden. „Ich habe so vieles erlebt. So viele Spiele als Spieler und Trainer. Kreispokalerfolge. Und jetzt der vierte Aufstieg. Das passt“, sagte der Coach, der schon vor Wochen angekündigt hatte, erst einmal eine lange Pause einzulegen. „Die Saison war schon hart. Wir hatten knappe Spiele und dann noch dieses Finale. Das hat schon viele Nerven gekostet. Um so glücklicher bin ich über diesen Ausgang.“ Bechtel weiter: „Was mich freut, dass Spieler, mit denen ich 2018 in Bolanden als Jugendcoach Meister wurde, jetzt auch hier mit aufgestiegen sind, das macht mich stolz.“

Bis vier Uhr am Donnerstagmorgen feierten die Bolander Spieler und ihr Anhang noch im eigenen Klubhaus den Aufstieg. „Mit zwei Jungs bin ich nach Hause gelaufen, die haben sich darüber unterhalten, dass sie nach Mallorca fliegen. Und die beiden haben es noch spontan gemacht“, schmunzelte Bechtel, der betonte: „Wir machen noch eine Abschlussfahrt mit der Mannschaft nach Köln, das wird sicherlich noch einmal ein super Event.“

TuS Ramsen mit furiosem Auftakt

Die Bolander mussten aber am Mittwoch lange kämpfen. Der TuS Ramsen fand besser in die Partie, legte furios los. Nach einem Angriff über außen stand in der Mitte Jan Zimmer frei und erzielte nach nur drei Minuten das 1:0 für die Keiler. Bechtel reagierte, nahm einen Wechsel vor. Marco Ruppert, der reinkam, machte ein Riesenspiel. Nur zwei Minuten nach der Auswechslung traf Leonard Meyer zum Ausgleich – 1:1 (34.). Im zweiten Durchgang wurden die Bolander dann von Minute zu Minute stärker. Die Ramser mussten offenbar dem hohen Tempo, das sie in der ersten Hälfte anschlugen, Tribut zollen. Nils Merz brachte Bolanden zunächst mit 2:1 (59.) in Führung. Doch Ramsen kam noch einmal zurück. Auch TuS-Coach Jan Zimmer hatte ein glückliches Händchen. Er beorderte in der 67. Minute Fabricio Henrique Almeida aufs Feld, und der setzte sich Sekunden nach seiner Einwechslung auf der Seite durch. Seine Hereingabe nutzte der umtriebige Ramser Spielertrainer zum 2:2 (68.).

TuS Bolanden steckt Rückschlag weg

Aber die Bolander steckten auch diesen Rückschlag weg. Nur sieben Minuten nach dem Ausgleich brachte Nils Merz mit seinem zweiten Tor an diesem Abend das Bechtel-Team wieder in Führung – 3:2 (75.). Und danach verteidigten die Bolander den knappen Vorsprung über die Zeit. Nachdem Schiedsrichter Christian Selgrad abgepfiffen hatte, war der Jubel bei Jörg Bechtel und Co. natürlich riesig. Die Ramser sackten enttäuscht zu Boden. Das Team von Jan Zimmer hatte ebenfalls eine starke Saison gespielt. Am Ende fehlte den Keilern vielleicht auch das nötige Quäntchen Glück zum Erfolg.

„Die Enttäuschung ist natürlich groß. Bolanden war in dem 50:50-Spiel ein Tor besser, wir wünschen ihnen alles Gute in der A-Klasse“, gratulierte der Ramser Coach Jan Zimmer fair und machte klar: „Für uns war das ein Bonusspiel, das wir so weit gekommen sind, ein Aufstieg war nicht geplant, war super. Im nächsten Jahr wollen wir wieder vorne mitspielen.“