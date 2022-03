Die siebenjährige Élise aus Marnheim hat einen herzerwärmenden Brief an Präsident Putin geschrieben.

„Bitte, bitte höre mit dem Krieg auf“, mit diesem flehentlichen Wunsch richtet sich die siebenjährige Élise aus Marnheim an Präsident Putin. Am Sonntag hatte sie ihren Eltern am Frühstückstisch einen selbstverfassten Brief überreicht mit der Bitte, diesen an Präsident Putin weiterzuleiten. Putin, so das Anliegen der jungen Verfasserin, müsse doch verstehen, dass er einen Fehler gemacht hat. „Putin, wenn du angegriffen worden wärst, wenn du das kleinste Land hättest, dann hättest du doch auch Angst“, schreibt Élise, die in Marnheim die zweite Klasse in der Grundschule besucht. Sehr zu schaffen macht der jungen Friedensaktivistin auch, dass Putin die Leute, „die es wissen, dass du ganz Russland anlügst, ins Gefängnis sperrst“. Bitte, bitte höre mit dem Krieg auf, beschwört Élise den russischen Präsidenten. Und als Zeichen dafür, dass sie sich nicht einschüchtern lassen will und es sehr ernst meint, unterschreibt sie mit vollem Namen und Verweis auf ihr Herkunftsland. Dass sie selbst für den Mann, der ihr und anderen so viel Pein verursacht, noch ein paar Sticker übrig hat, um den Brief mit Blümchen, Schloss und einem Regenbogen zu verzieren, zeugt von dem versöhnlichen Wesen und dem großen Herzen der kleinen Briefschreiberin.