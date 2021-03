In der VG Nordpfälzer Land können sich Bürgerinnen und Bürger neben der Rockenhausener Donnersberghalle künftig noch an sieben weiteren Orten einmal pro Woche einem kostenlosen Corona-Schnelltest unterziehen. Auftakt ist am Donnerstag, 11. März, in Münsterappel (Vordergasse 7), hinzu kommen am Montag, 15. März, Waldgrehweiler (Inselstraße 2), Marienthal (Amtsstraße 17), Gundersweiler (Friedhofstraße) und Dielkirchen (Hauptstraße 6) sowie am Dienstag, 16. März, Alsenz (Schulstraße 25) und Sankt Alban (Hauptstraße 1a).

Öffnungstage wechseln im Wochen-Rhythmus

Dabei werden die vom Land bereitgestellten Tests an zwei wechselnden Abenden jeweils von 18 bis 21 Uhr angeboten: In der einen Woche montags und mittwochs, in der folgenden dienstags und donnerstags. In Rockenhausen, Alsenz, Sankt Alban und Münsterappel gilt der Montag-Mittwoch-Rhythmus in geraden Kalenderwochen, in Waldgrehweiler, Marienthal, Gundersweiler und Dielkirchen in ungeraden – und entsprechend umgekehrt für die Dienstag-Donnerstag-Kombination.

Verantwortlicher und Ansprechpartner ist wie in dem am Montag eröffneten Schnelltestzentrum in Rockenhausen (wir berichteten) VG-Wehrleiter Timo Blümmert. Er ist erreichbar per E-Mail timo.bluemmert@vg-nl.de. Allerdings ist eine vorherige Anmeldung nicht erforderlich, die Registrierung erfolgt vor Ort. Das Personal wird gestellt von Feuerwehren und DRK-Ortsvereinen aus dem VG-Bereich.