Über die Feiertage bis Sonntagmorgen hat das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises 31 neue Sars-CoV-2-Infektionen registriert. Seit am 11. März 2020 der erste Infektionsfall im Donnersbergkreis bekannt wurde, ist die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen somit auf 1109 angestiegen.

Von diesen gelten 938 Personen als genesen. Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sind bisher 23 Todesfälle zu beklagen. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich zuletzt stetig reduziert. Der aktuelle Wert liegt bei 75,7. An aktiven Infektionsfällen sind derzeit 148 im Kreis bekannt; 17 Patienten werden im Krankenhaus behandelt, davon vier auf der Intensivstation.

Die meisten Infizierten befinden sich aktuell in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden – 71 Personen. In der VG Göllheim gibt es derzeit 31 Infizierte, 27 in der VG Nordpfälzer Land. 16 sind es in der VG Winnweiler, 15 in der VG Eisenberg. Die sich hieraus ergebende Summe weicht von der offiziellen Zahl des Landes-Gesundheitsamtes ab, da den Angaben unterschiedliche Datenbanken zugrunde liegen.)

Im Vergleich mit Land und Bund stellen sich die Fallzahlen im Donnersbergkreis, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, wie folgt dar (Stand 3. Januar): 1472 Fälle pro (hochgerechnet) 100.000 Einwohner im Kreis, 1809 Fälle in Rheinland-Pfalz und 2120 Fälle auf Bundesebene.